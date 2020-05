Système C : Réouverture des Galopins du Sancy !

La Mini-Rando des 4-10 ans initialement prévue le 10 mai est reportée au Dimanche 14 Juin (10h00-16h00). Prévoir un pique-nique par enfant.

La Randonnée Ados 2 jours est annulé mais est remplacée par une randonnée sur 1 journée le Dimanche 21 Juin (8h30-18h30). Prévoir un pique-nique par enfant.

Le stage Equitation Centrée avec Brigitte Remillon initialement prévue début avril est reporté aux 4 et 5 Juillet 2020.

La Fête du Club, initialement prévue le 13 juin sera reportée au Samedi 5 Septembre 2020, suivie de la journée portes ouvertes le dimanche 6 Septembre.

Le Concours Label Loisir est également repoussé et se déroulera à l'automne 2020.

Le programme

Stage "La vie au club"

Accueil sur la journée de 9h30 à 17h30, tous les jours du mardi au vendredi. Prévoir son pique nique. A partir de 8 ans.

Cout : 12 galopins

Matinées Poney

De 10h à 12h les mercredi, samedi et dimanche.

Pour les enfants de 4 à 10 ans.

Cout : 6 galopins

Aprem Ados

De 13h30 à 17h30 les mercredi, vendredi et samedi. A partir de 10 ans.

Cout : 10 galopins

Aprem "Vivre avec les poneys"

De 14h00 à 17h00 les mardi et jeudi, pour les enfants de 4 à 10 ans.

Cout : 8 galopins

Cours adultes collectif

De 10h à 12h les jeudis, de 18h à 20h les mardis. Pour adultes uniquement.

Cout : 5 galopins

Cours particuliers

Perfectionner son équitation pour adultes et enfants, à la demande.

Cout : 8 galopins

Séances de développement personnel avec les chevaux (equi-coaching)

Pour adultes, à la demande.

Cout : 8 galopins

Infos utiles

Domaine équestre Les Galopins du Sancy - 63790 Saint Victor la Rivière

Entre Besse et Murol, à 5 minutes du Lac Chambon

Plus d'infos sur le site internet et la page Facebook.