Ted, le robot enjambeur de la cave de Monbazillac

Monbazillac, France

La cave de Monbazillac est l'un des 10 sites nominés aux Trophées du Tourisme et de l'Innovation 2019 par l'équipe de France Bleu Périgord. C'est à vous de voter jusqu'au 13 octobre et d'élire votre site touristique préféré de Dordogne.

La cave de Monbazillac

La cave de Monbazillac propose une large gamme de vins d’appellations Bergerac, Côtes de Bergerac et Monbazillac. Au cœur du Périgord pourpre et à 5 kilomètres de Bergerac, la zone géographique de Monbazillac s‘insère sur les terrasses et les coteaux qui s’étendent de la rive gauche de la Dordogne à la rive droite de la Gardonnette. Cette zone est un véritable noyau viticole qui représente le quart du vignoble bergeracois et qui recouvre le territoire de 5 communes. Comme nos grands-parents, nos parents, ou les anciens adhérents, la cave de Monbazillac souhaite pérenniser la vocation historique de la coopérative qui est de valoriser les productions du terroir. La cave de Monbazillac met tout en oeuvre pour pérenniser les exploitations, le savoir-faire, et de transmettre ces valeurs aux générations futures. Parmi leur projet, la cave de Monbazillac met en place un projet collaboratif et pédagogique, prévu sur deux années : le robot enjambeur TED, un outil précis de désherbage des vignes. Son principal atout est de dégager du temps aux viticulteurs et vignerons pour leur laisser plus de place aux tâches à plus forte valeur ajoutée. TED représente également une alternative aux herbicides traditionnellement utilisés. TED est le premier robot électrique entièrement autonome sur le marché pour le désherbage précis et efficace.

Guillaume Barou, vice président de la cave de Monbazillac Copier

Vous trouverez tous les produits dans Le magasin de la cave de Monbazillac.Ce magasin à 5 kilomètres au sud de Bergerac et 3 kilomètres du château de Monbazillac est situé au bas de la côte nord de Monbazillac sur le site de la cave coopérative. Toute l’année, les cavistes vous font découvrir les gammes de vins en bouteilles, conditionnements particuliers (magnums, coffrets…) ou fontaines à vin, et partager leur coup de cœur. Le Magasin de la Cave est ouvert toute l’année du lundi au samedi :

De septembre à décembre et de mars à mai : 10h à 12h30 et 13h30 à 19h

Janvier et février : 10h à 12h30 et 14h à 18h

Juin : 9h à 12h30 et 13h30 à 19h

Juillet et août : 9h à 19h

La cave de Monbazillac se trouve route de Mont de Marsan à MONBAZILLAC Tél. 05 53 63 65 06 - E-mail : monbazillac@chateau-monbazillac.com