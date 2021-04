Tentez votre chance à l'escape game du Crest

Escape Game sur la commune du Crest dans le Puy de Dôme

C'est tout nouveau! Jeu de piste en plein air, ouvert à tous 7 jours sur 7 et gratuit: un moyen original et ludique de découvrir ce beau village vigneron. L'escape game est au coeur du village pour pouvoir se promener dans les ruelles et monter en haut du Crest pour admirer le panorama, avec une vue à 360 degrés sur la chaine des puys, sur la montagne de la Serre et le plateau de Gergovie.

L'escape game, un bon moyen de découvrir le village vigneron du Crest © Radio France - Valérie Pocheveux

Comment jouer?

Il y a 2 parcours: 1 parcours consiste à reconstituer des animaux, le deuxième : des monstres.

Il faut se munir d'une carte à télécharger sur le site Learn-O-Parc, ou a disposition sur place au départ du jeu.

Il faut un smartphone avec une application QR code.

Le but du jeu est de se repérer avec les cartes et d'aller flasher les bornes QR code dans le village pour constituer des personnages.

Le jeu peut se pratiquer tout seul, en famille ou en équipe. Il existe aussi un mode chrono, où il faut réaliser le parcours le plus rapidement possible. Un classement est mis en place sur le site.

Carine Réveret, adjointe à la mairie du Crest, en charge commission Jeunesse, invitée d'On découvre ensemble en compagnie de Matthieu Moebs

Découvrez l'escape game gratuit du Crest dans le Puy de Dôme © Radio France - Valérie Pocheveux

Découvrez les parcours de l'escape game du Crest

Profitez de l'escape game pour découvrir le panarama du Crest © Radio France - Valérie Pocheveux

