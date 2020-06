Angers : Terra Botanica, l'unique parc à thème sur le végétal en Europe rouvre ce jeudi 4 juin

Le parc d'attraction du végétal angevin Terra Botanica rouvre ce jeudi 4 juin et va pouvoir fêter ses 10 ans avec des nouveautés comme l'Oasis, la plus grande structure de bambou d'Europe, et le Jardin sans eau.

Denis Griffon le directeur de Terra Botanica nous conseille un bon bol d'air sur 20 hectares avec des crises de rires et beaucoup d'amusement . Ici, on raconte des histoires avec le végétal car le végétal c'est l'ADN de l'Anjou.

"L'Oasis", c'est une structure de sept mètres de haut, une superficie de 600 mètres carré, sept tonnes de bambou et le tissage de 1300 cannes. C'est comme un symbole, car le bambou est souvent présent dans nos jardins mais on ne sait pas vraiment l'utiliser. Pourtant ce sont des matériaux durables très utilisés en Asie. C'est à la fois du "land art" et une structure où l'on peut se reposer.

Le Jardin sans eau fait 1000 mètres carrés, on l'arrose la première année. On entraine les plantes pendant trois ans pour les planter dans ce jardin. C'est l'avenir : des jardins que l'on arrosera plus, pour faire face à la crise climatique et maitriser la gestion des ressources.

Parmi les autres nouveautés, la serre tropicale, une des plus grandes d’Europe, accueille de nouvelles espèces d’insectes, les phasmes, dont certains peuvent mesurer plus de 20 cm ainsi que des couples de Diamant de Goulde, qui surprendront les visiteurs dans cet écosystème végétal insolite. Sans oublier les nombreuses autres nouveautés comme : le spectacle vivant « La Fable de Chèvrefeuille », un nouveau spectacle de magie « l’île aux sortilèges », le parcours de jeux pour enfants dans « Graines d’Aventure », le site internet de Terra Botanica permet de préparer sa visite.

Interview de Denis Griffon directeur de Terra Botanica Copier