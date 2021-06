Réécoutez Pierre Nuss parler de l'emballage de Goethe à Strasbourg Copier

Tombeau pour le romantisme allemand.

Aujourd’hui, grâce à l’industrie magnifique, nous visitons un tombeau. L’artiste Stéphanie-Lucie Mathern a grandi entre la France et l’Allemagne. Elle a couplé les beaux- arts avec la théologie, elle travaille sur le médium même, l’harmonie et la dissonance des couleurs, des gestes, et même des mots. Le titre de cette œuvre, tombeau pour le romantisme allemand claque comme un manifeste. Avec Espace Couvert, le mécène spécialisé dans les chapiteaux et structures pour l’événementiel, ils ont recouvert d’un immense cube la statue de Goethe place de l’université à Strasbourg. Pour la mettre en valeur. La mystique et l’ésotérisme enseignent « le caché pour mieux révéler », l’art appuie cette idée en effaçant pour mieux émerveiller. Dessus, en immenses lettres, une phrase extraite de Faust « l’espionnage, semble-t-il est dans tes goûts » en lettres capitales, fait figure d’épitaphe. Il y a 250 ans, le jeune Goethe, à peine âgé de 20 ans, était arrivé à Strasbourg pour finir ses études de droit, mais également pour apprendre l’art de vivre à la française et la langue. Et c’est un artiste complet qui retourne en Allemagne quelques années plus tard. Dissimulée sous cette bâche place de l’université, la statue du Génie Goethe engendre une curiosité et une beauté nouvelles. Le chapiteau est détourné de sa fonction première, de festif, il passe à commémoratif. C’est aussi une chapelle de dévotion, un moyen magique de rendre présent l’absent. Inscrite dans cette œuvre, la mention « Mehr Licht », plus de lumière, les derniers mots que Goethe prononça avant sa mort. Toutes les infos sur l’industrie magnifique, à découvrir jusqu’au 13 juin, sur industrie magnifique point com.