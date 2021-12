Top départ pour le marché de Noël de Limoges ce 1er décembre

Le marché de Noël de Limoges de retour dès ce 1er décembre et pour tout le mois. Au programme, des chalets, des animations et la fameuse patinoire notamment.

Après une version très réduite l'année dernière, le marché de Noël de Limoges 2021 revient à la normale ce mercredi 1er décembre ! Si le Village de Noël sera officiellement inauguré à 17h30, les stands et les activités sont déjà accessibles depuis la fin de matinée. Petit tour de ce que propose cette édition sur France Bleu Limousin.

Quatre marchés en un

Dans tout le centre-ville, une soixantaine de chalets ont pris leurs quartiers pour vous permettre de trouver vos cadeaux et vous restaurer, principalement localisés dans trois endroits :

Le marché traditionnel rue Jean Jaurès : 25 chalets pour trouver jouets en bois, décorations, bijoux, pain d'épices...

Le marché traditionnel place de la République : à la fois vente de cadeaux et spécialités culinaires de toute la France (alsaciennes, savoyardes, vin chaud, beignets...)

Le marché gourmand Place Saint-Pierre et rue Rafilhoux

Le marché d'artisans et de producteurs au jardin d'Orsay : le seul marché de Noël français entièrement dédié, avec une centaine d'exposants sélectionnés par la Chambre d'Agriculture et celle de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne

Une nouveauté : le mapping

De nombreuses animations sont aussi prévues pour égayer vos déambulations sur les différents marchés. La patinoire géante est de retour place de la République, le chalet du Père Noël s'installe place Saint-Pierre et la Ludothèque ouvre au Pavillon du Verdurier, tout cela gratuitement. Place de la Motte, le manège Sapin fait aussi son retour, et la fête foraine s'ouvre à partir du 4 décembre au Champ-de-Juillet.

Cette année, la ville de Limoges lance aussi une animation en soirée sur la façade de l'église de Saint-Pierre-du-Queyroix : un "mapping", projection d'une vidéo pour célébrer les fêtes. Intitulée "Au coeur de Noël", elle a été réalisée par Enluminures, structure de création de spectacles et de mise en valeur patrimoniale, culturelle, historique et architecturale limougeaude.

D'autres animations ponctuelles, tels que des ateliers pour les enfants, des concerts et des déambulations sont prévues tout au long du mois. Pour avoir le programme, rendez-vous sur le site du marché de Noël de Limoges.

Lancement des illuminations ce 1er décembre à 18h

Que serait Noël sans ses illuminations ? Partout dans la ville, guirlandes et lampions vont décorer le marché dans 81 lieux différents. Au total, 600 motifs décorés et 7 km de guirlandes ont été installés.

Plusieurs options pour découvrir ces illuminations : le "parcours lumière, côté ville" et un "parcours des lumières en petit train".