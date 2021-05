Touraine : les 10 idées de sorties pour ce week-end

Le musée Maurice Dufresne

La Réouverture du Musée Maurice Dufresne dès le Vendredi 21 Mai à 10h. Au Mois de Mai, le Musée sera ouvert de 10h à 19h, du Vendredi au Dimanche ainsi que le Lundi de Pentecôte. A noter que la jauge sera réduite à 50% de sa capacité habituelle. Une billetterie en ligne a été créé et est accessible via le site internet du Musée.

Le Clos Lucé

Après six mois de fermeture, le Parc Leonardo da Vinci réouvrira ses portes à partir du lundi 3 mai 2021 tous les jours de 9h à 19h. Le public pourra de nouveau flâner dans le musée à ciel ouvert du Clos Lucé, retrouver liberté et inspiration, respirer à pleins poumons dans le parc de 7 hectares.

A noter : Le Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci inaugurera le 25 juin prochain de nouvelles galeries pour une expérience immersive grâce aux technologies numériques. Le visiteur pénètre dans la galerie virtuelle des peintures où il peut contempler tout l’œuvre peint de Léonard de Vinci. Dispersées dans les musées du monde entier, les peintures du Maître sont réunies ici dans leurs dimensions réelles.

Le Château d'Azay Le Rideau

L’exposition « De Chantilly à Azay-le-Rideau. Le retour des portraits de la Renaissance » est proposée dès le jour de la réouverture afin d’en enrichir la (re)découverte. Les visiteurs, très attendus au château d’Azay-le-Rideau, peuvent dès aujourd’hui préparer leur visite en consultant son site Internet pour en connaître les modalités de visite (réservation, jauge, adaptation de l’offre de visite…) et la programmation culturelle.

Le Cloitre de la Psalette

Le cloitre de la cathedrale Saint Gatien de Tours, ou cloître de la Psalette, est situé dans le quartier Saint-Gatien du Vieux-Tours. À partir du Haut Moyen Âge, le cloître est le lieu de travail des chanoines de la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Les bâtiments actuels sont construits à partir du 15e siècle grâce au mécénat de l'archevêque Jean de Bernard, et achevés au 16e siècle. Le cloître de la Psalette tient son nom du chant des psaumes qui s'élevaient de l'école de musique attenante.

L'Opéra de Tours

Pour sa réouverture, l'Opéra de Tours vous a réservé un GRAND CONCERT DE RÉOUVERTURE, avec à ne pas manquer ‘‘ LE VIOLON ROMANTIQUE Jeudi 20 mai à 19h. Des Œuvres de Franck et Beethoven, avec Audrey Rousseau au violon et Carole Carniel au piano.

Forteresse royale de Chinon

Les « trois châteaux » qui composent la seule forteresse médiévale royale du Val de Loire livrent aujourd’hui leurs secrets au travers de reconstitutions et d’animations variées. Nouveautés cette année l' ouverture de l’espace Plantagenêt avec la reconstitution de la chambre d’Aliénor d’Aquitaine la présentation de l’exposition Mythes et Légendes. Dès le 19 mai, notez la possibilité de visites immersives en autonomie grâce à l'HistopPad©. Ouvert tous les jours à partir du 19 mai. Plus d’informations : www.forteressechinon.fr.

Cité royale de Loches

Dominant la ville et la vallée de l’Indre, la Cité royale de Loches est un ensemble patrimonial unique, bâtie sur un éperon rocheux et ceinturée d'une muraille, composée de deux monuments majeurs : le donjon et le logis royal. Un voyage dans le temps pour parcourir plus de 500 ans de l’Histoire de France. Au programme cette saison : L’exposition ANIMALIS, les animaux royaux ou fantastiques, réels ou imaginaires, redécouvrez les animaux du moyen-âge, tels que vous ne les aviez jamais envisagés. Visite immersive du Donjon avec l’Histopad©. Pause dans les jardins au pied du donjon. Ouvert tous les jours à partir du 19 mai. Plus d’informations : www.citeroyaleloches.fr

Prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard

Dans ce lieu chargé de sens et d’histoire, les aménagements et les jardins sont autant d’invitations à apprendre, se laisser surprendre et se détendre, en famille ou entre amis. Au programme dès l’ouverture : exposition Les portants par Natalia Jaime Cortez, des performances artistiques en mai, des animations pour les rendez-vous aux jardins début juin. Possibilité de visites libres du prieuré et des jardins contemporains. Ouvert tous les jours à partir du 19 mai. Pour plus d’informations : www.prieure-ronsard.fr

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny

Venir au musée du Grand-Pressigny, c’est partir à la rencontre d’un pan entier de la Préhistoire et apprendre comment vivaient les hommes et les femmes de Touraine entre le Paléolithique à l’âge du Bronze. Dès le 19 mai, présentation de l’exposition La Grotte Chauvet, Premier chef d’œuvre de l’humanité. Ouvert tous les jours à partir du 19 mai. Pour plus d’informations : www.prehistoiregrandpressigny.fr

Domaine de Candé

Dans un cadre préservé, à 20 minutes de Tours, le Domaine de Candé invite à la flânerie au cœur d’un parc de 230 hectares. Avec son potager et son verger de sauvegarde, le vaste parc aux arbres centenaires héberge aujourd'hui des créations contemporaines ludiques et insolites. On peut explorer cet Espace Naturel Sensible en suivant l'un des sentiers de randonnée qui le traversent, apporter son pique-nique et se poser sur l’herbe avant de découvrir avant de découvrir l’atmosphère incroyable de luxe et de modernité du château, entièrement meublé – fermé depuis plus d’un an - célèbre par le mariage du Duc de Windsor et Wallis Simpson en 1937 ou plonger son regard vers la vallée de l’Indre… Château et parc ouverts du mercredi au dimanche. Accès gratuit. Plus d’infos : www.domainecande.fr