TOURS : Ce dimanche 10 octobre avec Vélotour, redécouvrez la capitale tourangelle à vélo !

Redécouvrir la ville de Tours autrement, c'est possible ! Dimanche 10 octobre, avec la 3ème édition de Vélotour, c'est à vélo que vous sillonnerez la capitale tourangelle, dans une ambiance souriante et "bon enfant" ! 18 ou 24 kilomètres pour vivre un parcours à la fois ludique et culturel...