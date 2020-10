TOURS : Les araignées envahissent le muséum

Réhabiliter les espèces les moins aimées et de sensibiliser ses visiteurs

C'est l'objectif que se donne le muséum de Tours, au fil des expositions. Celle qui commence le 17 octobre s'inscrit parfaitement dans cette démarche puisqu'elle est consacrée aux araignées.

Vous les voyez au jardin, mais les connaissez-vous bien? © Getty - Digital Camera magazine / Contributeur

Les petites bêtes à 8 pattes fascinent, parfois, font peur, souvent, et pourtant elles sont indispensables à l'équilibre de la nature. Découvrez leur rôle, leurs différentes espèces, leur mode de vie... à travers cette exposition ludique et fascinante. Fascinante parce qu'une trentaine d'espèces seront présentées et ludique parce que le muséum varie les supports:

- 13 panneaux explicatifs réalisés par l’Espace des Sciences de Rennes permettront aux visiteurs de tout savoir sur l'anatomie des araignées, leur mode de vie, leurs amours... Ces panneaux sont simples à comprendre et bourrés de magnifiques illustrations.

- Pour compléter ces tableaux, les curieux pourront découvrir des maquettes, objets, visuels et modules vidéos tout au long de leur visite. Objectif: connaître et comprendre les relations entre l’Homme et les araignées. Une grande partie des objets présentés ici proviennent de l’exposition "Au fil des araignées" du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.

- Pour découvrir les différentes espèces (et se donner quelques frissons) 25 terrariums seront disposés sur une table centrale et un gigantesque terrarium avec une possibilité d’immersion attendra les visiteurs au fond de la salle.

- Enfin, pour les plus jeunes, une dizaine de petites manipulations permettront de mieux comprendre nos colocataires à 8 pattes. Les enfants pourront aussi lire, dessiner et faire des puzzles.

L'occasion, peut-être de mieux connaître les tégénaires qui squattent nos maisons © Getty - Arterra / Contributeur

L'exposition "Araignées" se déroule au muséum de Tours du 17 octobre 2020 au 30 janvier 2022. Entrée aux tarifs habituels du muséum. Une belle idée sortie, à l'approche d'Halloween ;-)