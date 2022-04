Tous au château le 1er mai : le château du Landskron

Réécoutez Pierre Nuss vous emmener au Landskron Copier

Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine, en échangeant avec toutes celles et ceux qui s'en occupent passionnément. Cette manifestation, promue par Alsace Destination Tourisme, est organisée par les bénévoles et les responsables de châteaux, avec le concours des associations Châteaux Forts Vivants, Châteaux Forts d’Alsace et de la Route des Châteaux et Cités fortifiées d’Alsace. Aujourd’hui, direction l’extrême sud de l’Alsace au château du Landskron, sur la commune sundgauvienne de Leymen. Littéralement, le nom signifie “ce qui couronne la terre”.

Construit avant 1297, le château du Landskron avait une position stratégique très importante, car il permettait le contrôle du Sundgau oriental, du coude du Rhin et de la ville de Bâle. Dès cette époque des rivalités au sujet des droits de propriété sur le château ont été rapportées. Tout comme les châteaux de Ferrette et de Morimont, le château du Landskron passe sous possession des Habsbourg et son histoire se confond avec l'Autriche antérieure. Après la Guerre de Trente Ans, les territoires des Habsburg passent au Roi de France, et Vauban effectue d'importants travaux de fortification au Landskron, qui y accueille une garnison militaire, puis bientôt une prison d'État, avec pas mal de prisonniers politiques.

En décembre 1813, le château est détruit par les Autrichiens et les Bavaroisà l'exception du donjon, sauvé grâce à l'action du curé de Hagenthal-le-Bas qui réussit à convaincre le général de Wrede, chargé de démanteler la forteresse d'épargner le donjon en témoignage de sa victoire. Ce grand donjon rectangulaire étonne, il est idéal pour profiter de la vue panoramique sur Bâle, la Forêt Noire et le Sundgau depuis le haut de la tour où vous attend une table d'orientation.

Au programme ce dimanche, des visites immersives par drone toute la journée, l’après-midi, projection d’une film à 360° sous dôme géodésique, et une exposition de voitures anciennes. Toutes les infos sur le site alsaceterredechateaux.com