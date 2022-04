Tous au château le 1er mai : Wangenbourg Engenthal, le sauna au château

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter le "château au sauna" Copier

Ce dimanche 1er mai, c’est la journée incontournable des fans de châteaux-forts avec l’initiative tous aux châteaux.. L’Alsace est celle qui en compte le plus en France. Tout simplement. Il y a, au Moyen Âge environ 500 châteaux forts entre les limites du Palatinat et les frontières du Sundgau, Territoire de Belfort y compris. Aujourd'hui, 455 sont recensés, soit 293 en plaine et 152 en montagne. Tous ne sont pas visitables, certains ne sont plus qu’un petit tas de cailloux. Hop, en voici un exceptionnel : vous passez le col des pandours depuis la vallée de la Bruche, ou alors vous montez par l’est depuis Wasselonne et Romanswiller.

À Wangenbourg Engenthal, visitez le château de Wangenbourg, qui tombe en ruines tous les 2 siècles environ. Il est mentionné dès 1295, est érigé par les sires de Wangen, vous voyez le lien avec Wangenbourg.

Il a été rénové en 1523 par l’évêque de Strasbourg. Bon, sans marteau-piqueur. Vers 1680, le château est occupé par une garnison française de Louis XIV. En le quittant, les soldats font sauter la tour nord, la tour dite de la Chapelle, et la courtine attenante pour le « mettre hors de défense ». Ce fut le lot de nombreux châteaux d’Alsace. Il y a des visites guidées, et vous y verrez de très intéressantes étuves du 16e siècle, juste au-dessus d’une grande cheminée.

Ces étuves sont l’équivalent du sauna actuel. Et vous pouvez encore les observer dans ces ruines intéressantes, qui vous donnent une magnifique vue sur les forêts environnantes. Wangenbourg Engelthal et son château, le coup de cœur du jour. D’ailleurs petite légende, on raconte que ce seigneur amateur de sauna, promit monts et merveilles à une très jeune et jolie fille bénie des fées. Une fois son affaire faite, il la délaissa. Désespérée, la jeune fille se précipita dans la forêt et gagna la cascade du Nideck pour y laver cet affront. Parvenue au sommet, épuisée, elle glissa dans le vide. La bonne fée la rattrapa de justesse et la changea en nymphe. Depuis lors, on raconte qu'une ombre blanche danse sur l'écume de la cascade, alertant les promeneurs d'un orage proche.

Ce dimanche, il y aura sur place des jeux en bois pour les enfants, reconstitutions, animations musicales médiévales et spectacle équestre toute la journée, et à 16h, l’ouverture de la saison des Portes du temps par la troupe franco-allemande du Theater Baden Alsace avec l’orchestre strasbourgeois No Limit Orchestra. Toutes les infos sur le site alsaceterredechateaux.com