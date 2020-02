Tout ce qui est petit est forcement trop mignon !

Tours, France

C'est Noël en février ! Plus de 250 exposants se donnent rendez-vous de 9h à 17h au Parc des Expositions de Tours ce dimanche 16 février 2020.

Vous avez la "collectionnite aiguë" ? Vous n'avez pas perdu votre âme d'enfant ? Alors c'est le rendez-vous incontournable pour vous !

Voitures, trains, poupées et autres figurines de super-héros et sagas fantasques se retrouvent le temps d'une journée. Au Parc Expo, 250 exposants proposent toutes les sortes de jouets, de la voiture au train en passant par les poupées et tout ce qui peut se collectionner dans l'univers du jouet !

Si vous n’êtes pas (encore) collectionneur, la balade en famille se justifie tout de même, surtout pour 3,50 €. C'est gratuit pour les moins de 15 ans. Les grands enfants pourront y passer la journée ; une petite restauration est prévue sur place.