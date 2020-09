Tout le monde dehors ! Que faire dans l'Yonne le week-end du 19 et 20 septembre ?

Tout le monde dehors ! Retrouvez chaque semaine les sorties coup de coeur de France Bleu Auxerre à ne pas manquer dans notre département et ses alentours ! Concerts, spectacles, sports, loisirs en familles... Il y en a pour tout le monde !

Samedi 19 septembre

Côté famille

Il faut absolument aller découvrir l'incroyable Musée de la Fabuloserie. Rentrez dans l'univers de la famille Bourbonnais en cliquant ici.

Côté sport

Il n'y a pas de saison pour la patinoire ! N'est-ce pas ? Allez prendre des cours ou pratiquer en mode loisir sur la glace de la structure Cyberglace à Monéteau. Cliquez là pour plus d'infos !

Côté concert

France Bleu Auxerre est partenaire du Festival en Othe ! Premier week-end de festivités avec notamment le concert de Maggy Bolle ! Pour en savoir plus, il vous suffit de cliquer !

Festival en Othe

Côté nature

C'est chouette de se balader dans la nature... et encore plus à la Préhistoire ! Entre Vézelay et Avallon, frissons garantis pour les enfants en pénétrant dans le monde des dinosaures à travers l'univers mis en scène au parc Cardoland. Allez, n'ayez pas peur, cliquez !

Côté ciné

Le cinéma itinérant en pays avallonnais vous propose une projection du film L'AVENTURE DES MARGUERITE ! Rendez-vous mardi 22 septembre à 20h à la salle polyvalente de Châtel-Censoir. Laissez-vous tenter en découvrant la bande-annonce ci-dessous.

Dimanche 20 septembre

Côté famille

"Famille en fête", c'est ce dimanche à Charny Orée de Puisaye ! Rdv de 10h30 à 18h30 au Pâtis de Charny pour : Jeux, expositions, balades en calèche, mini-ferme, ateliers... Tout le programme est ici !

Côté sport

Vous êtes plutôt Quad ou Karting ? CP Quads Loisirs vous propose les deux ! Que ce soit à Auxerre ou Augy, vous trouverez de quoi vous amuser ! Cliquez !

Côté ciné

Il y a un film France Bleu à découvrir absolument ! J'IRAI MOURIR DANS LES CARPATES. C'est signé Antoine de Maximy, en écho évidemment à son émission "J'irai dormir chez vous". Allez, en salles !

