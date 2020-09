Tout le monde dehors ! Que faire le week-end du 12 et 13 septembre ?

Tout le monde dehors ! Retrouvez chaque semaine les sorties coup de coeur de France Bleu Auxerre à ne pas manquer dans notre département et ses alentours ! Concerts, spectacles, sports, loisirs en familles... Il y en a pour tout le monde !

Samedi 12 septembre

Côté famille

Vous êtes des enquêteurs dans l'âme ? Venez tester vos talents de détective en affrontant l'Enquêt'Heure Escape Game à Auxerre.

Plongez-vous dans un décor immersif afin de décrypter le scénario choisi !

Entre amis ou en famille, c'est une sortie idéale en famille !

Toutes les informations en cliquant ici.

Côté sport

Coup de projecteur sur les courageux Traileurs Solidaires "Le 100 de la Veine" !

Francesco, Julien, Nicolas & Thibaut vont relever le défi Oxfam TrailWalker, au départ d'Avallon.

Le défi : Parcourir 100km en moins de 30h, sans relais.

L'enjeu : Récolter au préalable 1500 euros de fonds qui seront reversés à l'association Oxfam, pour lutter contre la pauvreté à travers la planète.

Découvrez le parcours ci-dessous pour aller les encourager samedi & dimanche, et suivez leur aventure sur leur page facebook.

Parcours du trail "Le 100 de la Veine" à Avallon

Côté concert

Le groupe Suzy Cat's est en concert ce samedi 12 septembre à 20h00 chez Bécard Traiteur à Percey.

Pop-rock, variété française et world music... Cliquez ici pour découvrir leur univers.

Côté spectacle

Tristan Lucas dans son spectacle "Entier" samedi soir à 21h00 à la Scène des Quais d'Auxerre.

Issu de la nouvelle génération d'humoristes décomplexés, Tristan propose un humour absurde teinté d'autodérision et d'improvisation(s)... A ne pas manquer si vous voulez passer une belle soirée de rire !

Les infos sont là, cliquez !

Côté nature

Vous avez l'âme d'un aventurier ? Vous avez toujours rêvé de faire Koh Lanta ? On a un expérience un peu plus soft à vous proposer...

V Survival, dans le Loiret, propose des stages "Nature & Rural" pour vous immerger en pleine nature. Vous allez devoir vous adapter au milieu naturel, utiliser les ressources alimentaires disponibles, préparer un bivouac, faire un abri, faire du feu, vous orienter, filtrer l'eau... Bref : apprendre l'autonomie ! Vous allez aussi travailler les fondamentaux de la survie douce et connaître les plantes utiles.

Plusieurs formules sont possibles, sur une journée, ou avec une nuit... Il faut compter entre 60 et 90 euros.

Allez, cliquez ici...

Côté ciné

A l'affiche cette semaine : ENORME avec Marina Foïs et Jonathan Cohen !

Ça lui prend d'un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n'en a jamais voulu et ils étaient bien d'accord là-dessus. Il commet l'impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

Découvrez cette comédie de Sophie Letourneur au CGR Casino d'Auxerre, ou au Cinéma Confluences de Sens.

Dimanche 13 septembre

Côté famille

Murs d'escale, parcours ninja, toboggans, bacs à mousse, trampolines... le Fun Space à Sens, c'est vraiment trop cool !

Allez découvrir cette immense aire de jeux dans le Sénonais pour vous amuser en famille !

Il vous suffit de cliquer là pour avoir toutes les infos !

Côté sport

Pour décompresser après les premières semaines de rentrée, on va se défouler au Parc du Bois de la Folie "Nature Adventure" à Treigny. Allez découvrir l'accrobranche dans le magnifique cadre de notre Puisaye.

Tentés ? Cliquez ici !

Côté concert

Somewhere Over The Rainbow, Les moulins de mon coeur, Moon River, What a Wonderful World... C'est beau le jazz !

"Soirée Cabaret" au programme ce dimanche 13 septembre pour la dernière journée du festival Musicancy au Château d'Ancy-le-Franc.

Le concert est à 17h dans la Salle des Gardes, mais vous pourrez visiter le château dès 15h30.

Réservez en cliquant là !

Côté spectacle

La soupe à la grimace ! Voici l’histoire déjantée et saugrenue de Galimatias, petite sorcière rousse des temps modernes. Alors qu'elle s'apprête à cuisiner la soupe du 1er jeudi du mois, elle s’aperçoit qu’elle n’a plus de langues au chat ! Catastrophe C’est l’ingrédient principal de la soupe à la grimace, mais… il ne se récolte que dans les cours de récré… Galimatias doit aller à l'école et pour rencontrer un groupe de petites filles qui vont lui en faire voir de toutes les couleurs…Parviendra-t-elle à se procurer ses langues de chat… ?

Pour découvrir ce conte musical clownesque rock et loufoque, rdv à la Scène des Quais d'Auxerre avec la Touk Touk Compagnie ce dimanche à 11h00. Si vraiment vous insistez pour en savoir plus, et bien... cliquez ici !

Côté nature

Réduction de minerai de fer, fabrication de charbon de bois en meule... C'est la fête du Ferrier de Tannerre ce week-end !

Pour tout savoir, il vous suffit de cliquer sur ce lien !

Côté ciné

Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti, François Damiens... Joli casting pour le film LE BONHEUR DES UNS... de Daniel Cohen !

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d'amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l'harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d'entre eux, leur apprend qu'elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C'est face au succès que l'on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

Allez le voir sur grand écran au CGR Casino d'Auxerre ou au Cinéma Confluences de Sens !

