U Mele in Festa

Les organisateurs veulent surtout mettre à l’honneur les apiculteurs corses et les nombreux artisans, qui seront présents pour proposer leurs produits locaux.

De nombreuses animations sur le thème du miel seront proposées par l’AOP Miel de Corse – Mele di Corsica : Présentation de la gamme des miels, la vie dans une ruche…

A Casa di u Mele sera ouverte toute la journée et proposera des dégustations de miel et animera des ateliers pour les enfants. L’association propose également, un menu, sur la thématique du miel qui sera servi sous le chapiteau. D’un point de vue pratique, des parkings gratuits seront à disposition des visiteurs et des navettes gratuites seront mises en place pour rejoindre le champ de foire.

10h00 : ouverture de la Foire

10h30 : messe chantée par I Muvrini

12h30 : repas au miel 25€

Les groupes Incantesimu et Eppò assureront l’ambiance tout au long de l’après-midi. En fin de journée, une tombola sera également organisée avec des lots offerts par les commerçants de toute la Corse.