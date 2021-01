Un coffret avec 13 carnets de voyage pour découvrir la Nouvelle-Aquitaine

Toute la région "Nouvelle-Aquitaine" en un seul coffret ! Le comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine (CRTNA) propose cet ensemble d'ouvrages qui permet de (re)découvrir les départements de la région. Ce coffret composé de 13 carnets de voyage, en partenariat avec le Petit Futé, est un condensé de bonnes adresses, d'anecdotes historiques, de conseils culturels, d’idées de loisirs à faire dans les départements suivants : Charente, Vienne, Charente-Maritime, Pyrénées-Atlantiques, Corrèze, Lot-et-Garonne, Creuse, Landes, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Dordogne et Gironde. En plus de ces 12 livres, il y en a un 13ème qui offre un aperçu global de la région. Ce coffret n'est pas destiné à la vente au grand public mais plutôt aux professionnels pour être utilisé lors des salons, événements et action auxquels ils participent. En revanche, chacun des carnets de voyage est disponible à l'unité au tarif habituel.

Un carnet consacré à la Dordogne

Le carnet spécial "Dordogne"

Dans ce petit carnet de voyage vendu au prix de 4.95 euros, vous retrouvez un condensé de bonnes idées sur le département classé par secteurs : "Périgueux et alentours", "Pays de Bergerac, vignobles et bastides" ou encore "Vallée de la Dordogne et Sarlat". Vous pouvez aussi retrouver les activités classées par types : "Histoire", "Patrimoine et traditions", "La Dordogne Gourmande". Un focus particulier est fait sur la ville de Périgueux avec un rappel historique, des endroits à visiter comme la "Cathédrale Saint-Front" ou le "Jardin des arènes" mais aussi les meilleures adresses pour se restaurer ou les noms des boutiques pour faire ses "emplettes".

