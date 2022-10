Un EGYPTOBUS en itinérance dans le Pas-de-Calais pour aller à la rencontre des habitants

Un car podium transformé en "musée" ambulant

Du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023, le musée du Louvre-Lens et le département du Pas-de-Calais en partenariat avec France Bleu Nord lancé l'Egyptobus

A l'intérieur, on pourra y expérimenter des dispositifs de médiation inédits, créés à l’occasion de l’exposition Champollion proposé actuellement au musée: "Champollion. La voie des hiéroglyphes !"

Inspiré du modèle antique de la bibliothèque d’Alexandrie et de son mouseion, lointain ancêtre des musées, l’Egyptobus offre aux habitants du Pas-de-Calais une expérience plurielle reposant sur de multiples dispositifs : une quinzaine de moulages des ateliers du Louvre permettra aux visiteurs de faire connaissance avec les grands chefs d’œuvres du Département des antiquités égyptiennes, dont le fameux Scribe accroupi, un dispositif de réalité virtuelle offrira un voyage de près de 10 minutes dans le temple d’Abou Simbel tel que Champollion l’a exploré en 1828, une sélection de livres et de jeux pour tout âge sera mise à disposition pour approfondir l’immersion.

Véritable signature du Louvre-Lens, la médiation humaine adaptée à tous les publics y donnera chaque jour rendez-vous aux élèves, aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, aux enfants et aux tout-petits, aux familles et à tous les publics.

Aménagé par le scénographe du musée, l’espace intérieur de l’Egyptobus, entièrement modulable, pourra se déployer en espace d’exposition, en salon de lecture, en salle d’atelier. Deux « tipyramides » spécialement conçus pour les plus jeunes enfants et leurs parents pourront accueillir les rêves égyptiens, au rythme de lectures enrichies de tapis d’éveil et de cubes à histoires.

A l’image de la programmation du musée et de la qualité de ses expositions, l’Egyptobus offrira donc toute la richesse des expériences que le Louvre-Lens réserve à ses publics, hors de ses murs, en présentant des contenus historiques et culturels de grande qualité, accessibles à tous.

Les huit étapes de "l’Égyptobus" dans le département du Pas-de-Calais :

- Boulogne-sur-Mer (Espace Mariette) du 15 au 23 octobre (France Bleu Nord en direct de l'Egyptobus samedi 15 octobre de 10h à 12h30)

- Parc départemental d’Olhain du 27 octobre au 1er novembre

- Montreuil-sur-Mer (place du Général de Gaulle) du 5 au 11 novembre (France Bleu Nord en direct de l'Egyptobus samedi 5 novembre de 10h à 12h30)

- Saint Omer (place Foch) du 16 au 21 novembre (France Bleu Nord en direct de l'Egyptobus samedi 19 novembre de 10h à 12h30)

- Liévin (place Gambetta) du 24 au 29 novembre (France Bleu Nord en direct de l'Egyptobus samedi 26 novembre de 10h à 12h30)

- Calais (Le Channel) du 3 au 8 décembre (France Bleu Nord en direct de l'Egyptobus samedi 3 décembre de 10h à 12h30)

- Saint-Pol-sur-Ternoise (place de la mairie) du 14 au 19 décembre (France Bleu Nord en direct de l'Egyptobus samedi 17 décembre 2022 de 10h à 12h30)

- Arras (collège Charles Péguy) du 10 au 15 janvier 2023 (France Bleu Nord en direct de l'Egyptobus samedi 14 janvier 2023 de 10h à 12h30)