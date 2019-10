Un escape game à Saint-Guillaume

Strasbourg, France

Dans le cadre de l'opération #SauvonsGuillaume initiée en 2016 pour sa restauration, l'église Saint-Guillaume s'associe à A Maze In Live Escape Game et son laboratoire Habile Bill pour ouvrir l'église à une discipline en vogue, notamment dans les lieux de patrimoine : l'escape game.

Avant sa fermeture, l'église Saint-Guillaume sera donc le théâtre d'une dernière expérience insolite, en accord avec les valeurs d'ouverture et d'audace qui animent le lieu et ceux qui le font vivre.

Le scénario est basé sur le danger d'effondrement de l'église Saint-Guillaume, et propose une ultime exploration du lieu. Il faudra trouver au plus vite une sortie, avant que le bâtiment ne s'effondre. Tout en découvrant ce qu'abrite un lieu si mystique...

Ce scénario catastrophe élaboré par A Maze In Live Escape Game et Habile Bill a un double objectif :

- mettre les explorateurs en condition, sous la forme d'un urbex (exploration urbaine de lieux désaffectés), pour leur offrir une expérience unique,

- alerter une nouvelle fois sur l'importance de sauver ce lieu incontournable du patrimoine strasbourgeois.

Comme pour tous les projets menés dans le cadre de l'opération #SauvonsGuillaume, cet escape game se veut porteur de sens, en utilisant les codes actuels du divertissement au service de la sauvegarde du patrimoine et de la culture. A Maze In reversera une partie des bénéfices au projet #SauvonsGuillaume.

LES DATES

Dates et horaires :

Mercredi 23 octobre : de 12h à 18h

Dimanches 13/10 - 20/10 - 27/10 : de 10h à 18h