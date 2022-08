Un festival qui anime quatre communes de la vallée de la Tinée pour ce week-end du 15 aout 2022

De la lecture mais pas que...

Le Festival du livre de la Haute-Tinée réunit les éditeurs locaux (Baie des Anges, Gilletta, Mémoires millénaires), leurs auteurs et des artistes (Anthony Alberti, Patrick Moya, Catherine Caroff et Florence Schumpp) qui initient nos enfants à la création et stimulent leur imagination, car une part importante du festival est dédiée à la jeunesse : histoires d’animaux de la montagne pour les tout petits, récits divers pour les plus grands, aventures fantastiques pour les adolescents, c’est une invitation à des lectures passionnantes qui les attend.

C’est sur la place de Saint-Dalmas-le-Selvage que s’ouvrira le Festival 2022 et c’est dans le magnifique hameau de Roya qu’il se terminera. Entre ces deux sites authentiques à la tradition pastorale bien établie, la caravane des mots s’installera au pied d’édifices remarquables, le clocher de Saint- Etienne-de-Tinée et la chapelle Saint-Erige d’Auron.

Découvrez le programme en détail

Jeudi 11 août 2022 à Saint-Dalmas-le-Selvage

Place du village 16 h 30 - 19 h :

Rencontres avec les auteurs et dédicaces Ateliers Jeunesse (6-10 ans)

« Atelier de modelage » avec Catherine Caroff

« Atelier de dessin et peinture » avec Florence Schumpp

16 h 30 « Dictée pour tous »

17 h 00 « Contes de Montagne » par Jacques Drouin et Alain Grinda

18 h 45 Mot de bienvenue de Jean-Pierre Issautier, maire de Saint-Dalmas le-Selvage suivi de la remise des prix de la Dictée et d’un apéritif

Vendredi 12 août 2022 à Saint-Etienne-de-Tinée

Square des combattants / Cour de l’école / Médiathèque

9 h 30 - 13 h 00 Rencontres avec les auteurs et dédicaces

10 h Mot de bienvenue par Colette Fabron, maire de Saint-Etienne-de-Tinée Conférences (Jardin du Chamois d’or)

10 h 15 Félicitas Guillot - Un écran trop captivant (Omnis)

10 h 45 Joël Giacchero - Le Haut Pays Niçois. Histoire et patrimoine (Sutton)

11 h 00 Yves-Marie Lequin - Heureuse nouvelle. Une traduction de l’évangile de Marc (Baie des Anges)

11 h 30 Pascal Colletta - La vie dans le Haut-Pays niçois. Vivre et mourir en montagne (Mémoires Millénaires) Ateliers jeunesse

10 h 30 et 11 h 15 (Cour de l’école) • « Je suis un Street artiste » (6-12 ans) avec Mr OneTeas Contes (Médiathèque)

11h « Gaspard ou les enfants de l’espoir » par Alain Plas

15h30 « Journal d’un martinet » par Alain Plas Spectacle

17 h (AURON - Jardin de la chapelle Saint-Erige) • Comédie Jardinière « Narcisse et les miroirs » par la Compagnie BAL Durée : 50 minutes - Tout public

Samedi 13 août 2022 à Auron

Jardin de la chapelle Saint-Erige

10 h 15 - 18 h 00 Rencontres avec les auteurs et dédicaces Ateliers arts (sur inscriptions auprès des OT; 10 participants/atelier)

10 h 30 - 12 h 30 « Je suis un Street artiste » avec Mr OneTeas (6-12 ans + parents)

10 h 30 - 12 h 30 (6-10 ans) « Crée ton petit renard, ton lapin, ta marmotte » atelier argile avec Catherine Caroff / « Fabrication d’un décor de montagne en 3D » avec Françoise Llanos / « Atelier de dessin et peinture » avec Florence Schumpp

15 h 30 - 16 h 30 « Je suis un Street artiste » avec Mr OneTeas (12-16 ans) Entretiens Animés par Bernard Persia, journaliste

11 h 00 Jean-François Kahn - Mémoires d’outre-vies T2 : Et dire que je l’ai fait (L’Observatoire)

11 h 45 Louis Meunier - Si haute soit la montagne (Calmann-Lévy)

15 h 30 Mohamed Sifaoui - Insécurité intérieure, terrorisme islamiste : la menace permanente (Erick Bonnier)

16 h 15 Guillaume Néry - Nature aquatique (Arthaud)

16 h 45 • Martine Gasquet - Le temps des Garçonnes. La Côte d’Azur des Années Folles (Gilletta)

Concert 18 h (place d’Auron) « Concert Hommage à Miles Davis » par le sextet King of Blue composé de : Fred D’Oelsnitz (trompette), Franck Taschini (sax ténor), Jean-Marc Baccarini (sax alto), Claude Tedesco (piano), Jacques Ferrandez (contrebasse) et Laurent Sarrien (batterie).

Dimanche 14 août 2022 à Roya

au Chapiteau / Gîte « Ma Vieille école »