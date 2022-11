Un hommage Niçois à Juliette Gréco et Jeanne Moreau vendredi 18 novembre

Juliette Gréco et Jeanne Moreau

La pièce a été répétée, fignolée au 109 à Nice et sera présentée au public pour la première fois vendredi 18 novembre au Théâtre de la Tour à Nice à 20h.

Jeanne Moreau et Juliette Gréco : deux femmes éprises de liberté à la vie longue, passionnante, qui ont tant inspiré intellectuels, poètes, écrivains, philosophes, compositeurs, paroliers, réalisateurs, metteurs en scène…

Un voyage musical et narratif

Ce spectacle est un voyage musical et narratif, se mêlant à l'imaginaire, s'inspirant de moments forts, "les plus touchants à mes yeux de la vie de Juliette Gréco et Jeanne Moreau" indique Claire Deval.

Claire Deval sera accompagnée de François Barucco

Ainsi, comédie et chansons flirtent ensemble, agrémentées par les arrangements du pianiste François Barucco.