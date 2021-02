Quel est le lien entre l'acteur Robert de Niro, le taboulé et un fromage écoulé à près de 200.000 exemplaires chaque année ? La commune de Saint Just en Chevalet dans la Loire...

Un lieu plein de charme et d'Histoire : Saint Just en Chevalet

Si l'origine du nom de la commune est difficile à se préciser, quelques faits semblent incontestables dont ce tableau peint par un certain Robert de Niro Senior, père du célèbre acteur américain et qui serait venu à Saint Just en Chevalet pour y peindre ce "Vue de la fenêtre" dans les années 60.

Qui penserait que derrière ce pinceau se tient le père d'une légende du cinéma ? © Getty -

On ne peut que comprendre la fascination qui a gagné l'artiste peintre pour ce lieu du Haut Forez et détenant également d'autres trésors tels que le Château de Contenson, le Château de Trémolin, la Fontaine de la Conche dans le quartier du Château et une magnifique église de pierre et de brique.

La magnifique église de St Just en Chevalet domine le centre ville - Yoann Kerpedron

Un vestige du passé en péril

Entre 1342 et 1361, la chapelle Notre Dame du Château est construite à l'emplacement d'une antique chapelle. En 1561, fuyant la peste qui sévit dans la région Lyonnaise l'abbé de Savigny, Antoine d'Albon se réfugie à St Just en Chevalet. Dans cette chapelle, il reçoit la consécration d’évêque et est nommé archevêque d'Aix avant de devenir évêque de Lyon.

La chapelle du Château de St Just en Chevalet aujourd'hui - Yoann Kerpedron

Récemment des spécialistes de l'art pictural ont découvert des peintures et fresques justifiant que cet édifice va faire l'objet de restaurations importantes.

Pascal Poncet, maire de St Just en Chevalet, parle pour l'Association pour la Renaissance de la Chapelle du Château Copier

C'est aussi dans le quartier du Château, tout à côté de cette chapelle, qu’œuvrent les bénévoles de l'association Artisanat des Pays d'Urfé qui met notamment en valeur des traditions et des techniques en voie de disparition : travail du bois, articles de vanneries, bijoux, coutelleries...

La vannerie, un des savoirs-faire de l'association d'artisanat de St Just en Chevalet - Yoann Kerpedron

Tous ces articles sont disponibles afin d'assurer également le développement du tourisme par les gens du pays contribuant ainsi à la lutte contre la désertification, l'expression de chaque adhérent à travers ses créations tout en mettant à l'honneur le travail manuel.

Sylviane Reynaud nous ouvre les portes de la boutique de l'Artisanat des Pays d'Urfé Copier

Une ambiance conviviale chaque semaine

Le marché de St Just en Chevalet se tient tous les jeudis dans le centre ville - Yoann Kerpedron

Si le passé historique et la préservation de l'environnement naturel fait partie de l'ADN de Saint Just en Chevalet, les produits de bouches sont aussi à l'honneur chaque semaine à travers son marché ainsi que ses commerçant dont la boulangerie "L'Orée du Pain" qui propose une baguette originale à partir d'un joyeux mélange de farines.

Ambiance sur le marché de St Just en Chevalet Copier

En plus des produits disponibles sur les étals, la commune abrite la Fromageries des Monts d'Urfé spécialisée dans la fabrication de fromages régionaux et traditionnels dont la Comtesse de Vichy, fromage à pâte molle plusieurs fois récompensée et dont il s’écoule jusqu'à 180.000 pièces par an.

Le best-seller de la Fromagerie des Monts d'Urfée : la Comtesse de Vichy - Yoann Kerpedron

En mai 2020, une boutique en ligne est lancée pour permettre à tous de commander les fromages et autres produits laitiers avec point de retrait gratuit à la Fromagerie des Monts d'Urfé à Saint-Just-en-Chevalet.

Découverte des produits de la Fromagerie des Monts d'Urfée avec son directeur, Jean-Luc Genin Copier

A propos...

Saviez-vous que le taboulé aurait pour origine Saint Just en Chevalet ?

Le taboulé serait-il trésor national à St Just en Chevalet ? © Getty -

Sieur Boyssonnet, métayer-écuyer originaire du hameau de Tabouillet à quelques kilomètres de Saint Just-en-Chevalet, accompagnait son Maître lors de la première croisade au 11ème siècle. La disette commençant à s’installer, sieur Boyssonnet découvrit un plat local constitué de semoule de blé, tomates, oignons, huile, citron, menthe, persil. Il en fit parvenir aux croisés qui retrouvèrent instantanément leurs forces… ce plat devint le taboulé en référence au sieur de Tabouillet, le sauveur des croisés.