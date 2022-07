Une chasse aux trésors grandeur nature en Touraine !

Vous connaissiez les “Escape games” ? Et bien voici les “Espèces games” !

Quoi de mieux pour découvrir la nature dans toute notre région que de le faire en s'amusant ? Suivez les pistes, résolvez les énigmes de cette grande chasse aux trésors naturels et géocaching sur pas moins de 30 sites naturels préservés de la région Centre.

Comment participer à un "Espèces game" ? C'est très simple, il vous suffit de télécharger sur le site du Conservatoire, les fiches qui correspondent aux endroits que vos souhaitez visiter.

Autre possibilité : si vous êtes géocacheurs, vous pouvez aller directement sur ce site.

Le castor, animal emblématique de notre département © Getty - Chase Dekker Wild-Life Images

Le Conservatoire d'Espaces Naturels peut également vous mettre à disposition les documents correspondant aux sites naturels de votre secteur. Vous aurez ainsi la possibilité de les imprimer au besoin et de les distribuer aux participants.

Sur chaque site, un parcours semé d'énigmes, de codes, de rébus... conduit à une boîte contenant le trésor du Conservatoire. Les participants pourront en trouver un différent sur chaque site visité et ainsi les collectionner. Ce sont au total 30 trésors qui sont à trouver sur 30 sites naturels répartis sur toute la région (5 sites concernés pour chaque département) ! Des fiches pédagogiques sur les espèces concernées qu'elles relèvent de la faune ou de la flore, accompagnent chaque trésor et sont téléchargeables sur le site internet, sur la page réservée au jeu.

A la recherche des trésors naturels... © Getty - Westend61

Quels sites pour l'Indre-et-Loire ? - L’Île de Bondésir à Montlouis-sur-Loire

- L’Éperon de Murat (Espace naturel sensible) à Ferrière-Larçon,

- Les Puys du Chinonais (Espace naturel sensible) à Chinon et Beaumont-en-Véron

- Les Pelouses de Bléré (Espace naturel sensible) à Bléré,

- les Pelouses de Bertignolles à Savigny-en-Véron.

Les sites préservés par le Conservatoire d'espaces naturels sont, sauf exception sur des sites trop sensibles, à disposition des habitants mais aussi des touristes. Les familles et toutes les personnes intéressées pourront plonger dans ces espaces de liberté et de bien-être pour s'y ressourcer et passer des moments agréables, ludiques et pédagogiques.