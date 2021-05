Une chouette idée sortie pour ce weekend : un jeu d'enquête-patrimoine à Périgueux !

Sommes-nous certains de bien connaître Périgueux et son patrimoine ? Dans le doute, n'hésitons pas à participer au jeu d'enquête-patrimoine organisé dans le centre-ville de Périgueux, Le Trésor de la Résistance, le samedi 29 et dimanche 30 mai.

La visite longe le dessus du cloître de la cathédrale de Périgueux © Radio France - Flavien Groyer

Conçue, réalisée et animée par Gabrielle Lesage, l'enquête débute d'après une histoire vraie le 26 juillet 1944 où des résistants français basés en Dordogne attaquent un train de la Banque de France et dérobent un très joli butin de 2 milliards d'anciens francs... Malheureusement un des voleurs a détourné une partie de la somme et personne n'a pu la retrouver depuis. Notre objectif est donc d'aider, plus de 75 ans après les faits, la commissaire Durand à résoudre l'enquête.

Le parcours fait environ 2km. Cela coûte 25€ par équipe, sachant qu'elle peut être composée de 1 à 10 personnes et cela dure 1h30 à 2h.

Pour plus de renseignements :

► 06.23.68.24.24