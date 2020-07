Une collection exceptionnelle d'objets d'arts africains exposée à Allex

Les frères missionnaires de la congrégation du Saint-Esprit ont collecté des objets d'art en Afrique à la fin du XXIe et au début du XXe siècle. Longtemps dispersés, ils ont été réunis et exposés dans un musée à Allex.

Ce sont des objets précieux et anciens comme l'on n'en voit pas souvent dans notre région. Instruments de musique, figurines, lances ou encore masques, en bois pour la plupart, et originaires du Gabon, sont présentés au musée spiritain des arts africains à Allex depuis novembre 2018. Réunis, répertoriés, restaurés pour certains, puis étudiés, ces reliques ont été présentées dans un bel ouvrage documenté, avant de faire l'objet d'une mise en scène muséographique par la communauté spiritaine Saint-Joseph. Visiter ce musée vous fera découvrir des arts traditionnels et vous permettra d'apprendre sur la culture africaine.

Cet ouvrage de référence réalisé à partir des objets de la collection visible à Allex a reçu un prix international. © Radio France - A.W.