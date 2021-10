Une découverte eu-fort-ique au Fort de Mutzig

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter les rencontres eu-fort-iques Copier

Du 14 au 17 octobre, venez tous redécouvrir la route des vins pour la 2ème édition du Fascinant Week-end. Du nord au sud, la Route des Vins d’Alsace sera rythmée par plus de 100 manifestations qui raviront aussi bien les petits et les grands, les sportifs, les épicuriens ou encore les amateurs de culture. Et si je vous dis pinard, vous ne penserez pas automatiquement à un fort militaire. Pas vraiment de rapport, mais en fait, si. La Cave du Roi Dagobert vous propose une dégustation de vins commentée dans ce lieu unique ! Ils ont même appelé l’événement une découverte eu-fort-ique.

Pourquoi ce fort est-il si intéressant ? Si je vous parle de fortifications modernes, vous penserez sûrement à la Ligne Maginot des années 30. Mais 50 ans avant, un ouvrage révolutionnaire a vu le jour dans l’Alsace alors allemande. La Feste Kaiser Wilhelm der zweite. Le « Groupe fortifié Empereur Guillaume II » en français, aujourd’hui plus connu sous le nom de fort de Mutzig. Qui n’est pas situé à Mutzig, mais à Dinsheim sur Bruche. C’est une révolution : quatre centrales électriques, des tourelles dispersées, une dalle en béton d’un mètre d’épaisseur, pour une garnison maximale de 6.500 hommes, et tout ça avant 1900 !

Ce fort est réputé imprenable, car son seul fait d’armes a repoussé une partie de l’armée française au début de la première guerre mondiale. Le 18 août 1914, l'avant-garde française atteint les villages de Lutzelhouse et d'Urmatt dans la Haute-Bruche. Étant à portée de canon, le fort de Mutzig ouvre le feu et balance en quelques heures 291 obus de calibre 105 mm.

L’armée française est stoppée net, complètement bloquée. Les français feront demi-tour, et abandonneront jusqu’à l’idée de passer par la Vallée de la Bruche. Le fort est devenu français en 1918 sous le nom de fort de Mutzig. Alors joignez le captivant à l’agréable samedi et dimanche de 10h à 16h au fort de Mutzig avec la cave du roi Dagobert, 12 € par Adulte, 6 € pour les enfants de 6 à 16 ans, gratuit pour les enfants de - de 6 ans. Toutes les infos sur routedesvins point alsace.

Fort de Mutzig

rue du Camp

67190 Dinsheim sur Bruche