Une exposition sonore immersive à Saint Etienne

“Le son de liberté” est une exposition sonore autour de l'esclavage et la liberté. Entièrement produite par des élèves de CM1/CM2, elle est à découvrir à l’école Paule et Joseph Thiollier à Saint Etienne jusqu'au 15 octobre.

Une expérience immersive sur le thème de l’esclavage et la liberté

Dans le hall de l’école Paule et Joseph Thiollier, une expérience immersive et sonore est installée : c’est un dispositif de diffusion multicanal immersif, Le Trampolyson ! Il diffuse quatre œuvres sonores produites par les élèves de CM1/ CM2 l'année dernière. Un gros travail autour du son, sur le thème de l’esclavage et la liberté mais aussi des productions visuelles.

A l’origine du projet : quatre maîtres et maîtresses de l’école Paule et joseph Tiollier : Laure Carvelli, Vanessa Dufour, Auriane Assant et Jacques Defour. Ils ont été accompagnés de l’association Mine de son.

Des élèves en pleine séance immersive © Radio France

Des séances immersives

Comme au cinéma, vous pouvez assister à des séances ...sonores ! Rendez vous après la sortie d’école à 16h45, 17h15 et 17h45 à l’école Paule et Joseph Thiollier jusqu’au 15 septembre.

En plus des oeuvres immersives, ils ont produit d'autres contenus sonores que l'on peut écouter sur www.exposition.minedeson.com