Une Grande Braderie de Tours sous le signe de la gourmandise, dimanche 1er septembre

Tours, Indre-et-Loire, France

Des fouées aux quatre coins de Tours

Pour cette 25ème édition de la Grande Braderie, 5 espaces fouées seront installés dans la ville et animés par des artisans (boulanger, brasseur, vigneron). Pour déguster ces petites boules de pain cuites au four et garnies encore chaudes de rillettes de Tours, fromage de chèvre, miel, chocolat... rendez-vous Place Jean Jaurès, devant le mairie, Place Châteauneuf, Place de la Résistance, Boulevard Heurteloup et à l'angle de la rue du Commerce et la rue Nationale.

Et si vous voulez explorer d'autres délices gastronomique, vous pourrez également retrouve les artisans, métiers de bouche et vignerons au village gastronomique, sur le Premier Terre-plein du Boulevard Heurteloup.

La cuisson des fouées, un savoir-faire bien vivant © Maxppp - Christian Watier

Une grande Braderie à découvrir en famille

Foire au troc, brocantes professionnelles, espaces dédiés aux grands événements tourangeaux (marathon, jazz en Touraine..), associations et institutions... La Braderie s'étend dans les rues et sur les places du centre ville de Tours, et propose, place de la résistance, un espace pratique et ludique pour petits et grand. Garderie d'enfant avec structure gonflable, espace tennis de table ou encore initiations aux arts du cirque... les familles y trouveront leur bonheur.

France Bleu Touraine sème des graines de nature

Des cadeaux 100% écolos © Radio France - Chrystelle Guy

France Bleu Touraine vous attend au cœur de la braderie. Nous vous offrirons des milliers de cadeaux en matériaux naturels, recyclés ou recyclables... Sacs, carnets, stylos... Vous découvrirez même notre étonnante carte à planter pour vous permettre d'apporter votre pierre à l'édifice de la reconstruction de la biodiversité. Alors, à dimanche!