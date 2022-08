Une plongée dans le monde animal au Zoo d'Asson

Plus de 500 espèces des 5 continents sont à découvrir sur les 5 hectares qui composent le zoo d'Asson.

Depuis 1964, le monde animal est à l'honneur au Zoo d'Asson. Sur 5 hectares, il permet de découvrir près de 500 espèces des cinq continents, mais également un parc à dinosaures et un jardin botanique.

A la découverte du monde animal

Evoluer au milieu des lémuriens ou des kangourous en liberté, pénétrer dans la serre exotique à la découverte des tortues, des chauves-souris et du goura de Victoria, ou simplement s'émerveiller devant les ocelots, les panthères des neiges ou le tigre blanc Radjah, la mascotte du parc, une sortie en famille au Zoo d'Asson laisse des souvenirs impérissables.

Des nouveautés cette année

Depuis peu, les visiteurs ont accès la ferme des câlins ! Une chèvre naine et ses deux chevreaux ont été installés dans un espace aménagé qui permet à la petite famille, si elle en a envie, de venir à votre contact, pour le bonheur des grands comme des petits.

Des expériences inoubliables

Pour aller encore plus loin dans la découverte du zoo, il est possible de devenir soigneur le temps d’une expérience inoubliable, et pourquoi pas, éveiller des vocations !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur zoo-asson.org