Une roller disco party gratuite au 109 à Nice

Illustration - Les roller party disco sont de plus en plus nombreux

Une roller disco party ? Si vous n'avez jamais tenté, il faut venir vendredi (en plus c'est gratuit) au 109, dans la grande halle. On est au sommet de la cool attitude avec ce genre d'événements.

De la musique et des patins

Montrer comment vous glisser, tourbillonner, que vous avez le sens du rythme. Tartine de kif (un collectif de trois DJ) lance la musique, et vous pouvez vous amuser sur le dancefloor en patins à roulettes ou roller (disponibles en location sur place). On vous imagine déjà rouler à fond sur la piste tout en se tenant les hanches et en faisant des zigzags.

Les roller disco party sont vraiment cools - Panda Events

Pour la musique, les DJ ont pour influence des notes de house et de disco bien groovy, tout droit sorties des années 90 et des pépites venues d'une dimension parallèle...

Bien aussi pour ceux qui ne roulent pas

Ambiance décontractée et chaleureuse et pour ceux qui ne roulent pas, il y a aussi de la tartiflette, du vin chaud et de quoi profiter de quelques heures pour aider les lutins du Père Noël. En effet, une friperie est annoncée.

Gratuit mais limité

Venez tôt, car les places sont gratuites mais limitées. Les portes ouvrent à 18h.

