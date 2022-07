Vacances en Touraine : pour des moments inoubliables, visitez le château de Chenonceau et son parc !

Qu’on le découvre par les voies terrestres ou encore mieux, depuis le fleuve, la vision du château de Chenonceau reste gravée dans les mémoires. Bâti, embelli, protégé, restauré, sauvé par des femmes quasiment tout au long de son histoire depuis le XVIème siècle, le “château des Dames” a de quoi séduire par son esthétique, son histoire mais aussi par la vie qui y règne encore aujourd’hui. Avec Caroline Darrasse, chargée de communication du château, nous visitons ici plus particulièrement le parc et son nouveau jardin de plantes médicinales (ou de simples). On peut y trouver “des plantes connues depuis le Moyen âge pour leurs vertus curatives ou simplement gustatives. Dont la stimulante santoline, le pavot, connu pour ses propriétés sédatives, l’absinthe qui entre dans la composition de nombreux produits pharmaceutiques, l’origan, antibiotique naturel, le basilic, la menthe, la camomille, la mystérieuse Artemisia qui traite les fièvres …. La guimauve prisée par les Égyptiens qui ajoutèrent du miel à sa concoction…Qui peut avoir été le premier bonbon !”

Le nouveau jardin de plantes médicinales de Chenonceau - @leonard serres

Visite de Chenonceau avec Caroline Darrasse Copier

Le jardin de plantes médicinales alimentait autrefois une apothicairerie qui a été reconstruite.

En juin 2019, Chenonceau a ouvert au public _“_l’Apothicairerie de la Reine pour l’opération “500 ans de Renaissance“. La seule présente dans un château du Val de Loire. Dans ce même Bâtiment des Dômes, Catherine de Médicis, entourée de médecins, apothicaires et prédicateurs, avait, en son temps, constitué une petite Apothicairerie, ancêtre de la pharmacie.”

L'apothicairerie de la Reine à Chenonceau - @dominique couineau

Un nouveau jardin “zen” est également à découvrir, vous le trouverez facilement en suivant le chant des oiseaux, c’est là où il se fait le mieux entendre !

Et puis, pour un souvenir inoubliable, je ne peux que vous encourager à embarquer sur le Cher, qui à bord d’un canoé qui à bord d’une embarcation ligérienne, au crépuscule ou au lever du jour afin de découvrir le château au détour du fleuve. S’il y a un peu de brume c’est encore plus magique !