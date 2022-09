Vallauris, capitale Française du manga et de la culture Japonaise ce week-end

C'est un évènement énorme qui se passe en intérieur, peut-être le bon plan s'il pleut. Mais il faut se décider vite, car vous ne serez pas les seuls. Plusieurs ateliers sont déjà full.

Énormément de monde s'intéresse à la culture japonaise

D'ailleurs, dimanche après-midi est le seul rendez-vous où on peut encore venir s'amuser dans l'univers du Soleil-Levant et participer au 13e festival Japan Aurea. Ateliers de calligraphie, carnets et reliures nippons, Ikebana et kokedama, séances de lecture de kamishibaï ... : tout est (déjà) complet.

Japan Aurea : un succès pas étonnant pour Julie Bourboujas, des Affaires Culturelles à la Ville de Vallauris. "Le public est large" Copier

Chantez la version Bernard Minet ou Secret Zero dimanche

Au Minotaure, dimanche de 13 à 18h il y aura des démonstrations d'art martiaux, projections de clip, spectacle de danse Kpop.

Un karaoké géant et alors là c'est zéro complexes. On s'en donnera à cœur joie pour reprendre les génériques des animés japonais version Club Dorothée. Nicky Larson (ne craint personne) ou les Chevaliers du Zodiaque (contre les forces démoniaques) mais on ne les chantera pas avec le groupe Azuréen Secret Zero qui interprète en live à 17h les bandes originales des animés japonais. Et ça n'a rien à voir.

Un membre de Secret Zero est venu au micro de France Bleu Azur Copier

Secret Zero est un groupe Azuréen - Gaerisson Photography

En 2015, la chanteuse Flora Spinelli (seule membre de Secret Zero dont on connait l'identité) a représenté la France dans la fameuse émission japonaise Nodojiman The World où elle a fini 2ème, ce qui lui a permis de participer à l'enregistrement d'un album de reprises publiées au Japon.