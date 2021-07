En Auvergne, j'ai testé pour vous: Vélorail sur le viaduc des Fades aux Ancizes-Comps dans le Puy de Dôme

Le vélorail

Le départ du Vélorail se fait à la gare des Ancizes.

descente de 7,5 km

3 tunnels dont 1 de 300 mètres

Chaque vélorail peut accueillir jusqu'à 5 personnes

Le vélorail vous permet de circuler sur le viaduc des Fades à 132.5 mètres au dessus de la Sioule. Le panorama est magnifique!

Avant le départ, on vous expliquera toutes les consignes nécessaires, puis vous embarquerez à bord du wagonnet qui dispose d’une banquette à l’arrière et de 2 postes cyclistes à l’avant. Le pédalage est facilité par l’entraînement électrique . Vous avancez sans forcer et prenez même un peu de vitesse par moment.

Une activité pour toute la famille, de quoi passer un été tout en sourire et en détente.

Yann Méraki a testé pour vous le parcours du vélorail du viaduc des Fades, impressions et explications avec mademoiselle Faure

L'avis de Yann

J’ai passé un excellent moment sur mon velorail, j’étais seul et je peux donc vous confirmer que même en solo, cette activité nous procure du bien être et quelques sensations si l’on décide d’accélérer un peu. Les paysage défilent entre forêt, tunnels, gorges de la Sioule en contre-bas. La pluralité des paysages des Combrailles nous apaise et on ressort de cette balade d’environ 2h avec le plein d’air pur dans les poumons et de bien-être dans la tête.

Infos pratiques

Réservation conseillée : 06.60.54.33.29

Vélorail électrique du Viaduc des Fades, avenue de la gare 63770 Les Ancizes-Comps

Plus de renseignements sur le site du Vélorail électrique des Fades

Vue du barrage prise du vélorail du viaduc des Fades © Radio France - Yann Méraki

