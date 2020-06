O'Fun Park rouvre ce samedi 6 juin à Moutiers-les-Mauxfaits près des Sables d'Olonnes et de La Tranche-sur-Mer. L'accrobranche du parc était déja accessible depuis le jeudi 21 mai.

Vendée : O'Fun Park, le plus grand parc d'attraction du département reprend du service ce samedi 6 juin

Crée en 2002 en Vendée, O’Fun Park (ex Indian Forest) est alors l’un des premiers espaces dédiés à l’accrobranche en France. Situé dans un écrin de verdure de 20 hectares, O’Fun Park diversifie ses activités dès 2004 (Water Jump, Paintball, Fun Zone, Duel Arena, accrobranche) pour devenir le deuxiéme parc de loisirs en pleine nature de France. Le parc propose de nombreux autres services (restauration, espaces jeux, hébergements). O’Fun Park accueille plus de 100.000 visiteurs par an.

La zone Water Jump est unique en Vendée. Le principe est d'embarquer assis sur une bouée de grande taille, ou sur un bodysurf (petite planche de surf) et de se lancer sur les pistes et tremplins pour découvrir d'incroyables sensations de glisse et terminer par un spectaculaire plongeon dans l'eau.

Pour découvrir les autres activités, le site d'O'Fun Park.

Interview de Vincent Puthot respnsable de la communication de O'Fun Park et de O'Gliss Park Copier