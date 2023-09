France Bleu Bourgogne vous invite à un Fantastic Picnic pour ses 40 ans à l’Abbaye de Fontenay

Venez rencontrer et échanger avec nos producteurs, artisans, vignerons et passionnés de patrimoine.

Au programme de cette journée

• Émission en direct de France Bleu Bourgogne de 11h à 14h.

• Le marché des producteurs locaux.

• Découvrez une randonnée libre dans le vallon.

• Visitez l’Abbaye de Fontenay.

• Laissez-vous émerveiller par le départ de montgolfières et le concours de « France Montgolfière ».

Ce dimanche 10 septembre, c 'est l'occasion idéale pour rencontrer et échanger avec les équipes de France Bleu, nos auditeurs, nos producteurs, artisans, vignerons régionaux, ainsi que nos passionnés de patrimoine !

• En collaboration avec « Auxois Naturellemen t », qui met en valeur et soutient une production locale de qualité, intégrée dans des circuits courts de distribution.

• En association avec « les Produits Gourmands de Bourgogne-Franche-Comté », dont l'objectif est de fédérer, soutenir et promouvoir les filières agroalimentaires de Bourgogne-Franche-Comté et leurs partenaires auprès du grand public et des prescripteurs.

• En partenariat avec « le label 100% Côte d’Or », qui, avec le département, vise à augmenter la visibilité des producteurs, éleveurs, commerçants, restaurateurs, traiteurs et artisans locaux.

• En lien avec « Bienvenue à la Ferme », un réseau d'agriculteurs soutenu par des conseillers régionaux et départementaux "Bienvenue à la Ferme", qui accompagnent les agriculteurs dans leurs activités, garantissent la qualité des produits et services.