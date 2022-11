Véronic DiCaire Showgirl au Palais Acropolis de Nice

La talentueuse Véronic DiCaire revient (enfin) nous enchanter avec son Showgirl tour qui a été reporté deux fois à cause de la crise sanitaire. Elle est au Palais Acropolis de Nice samedi 25 novembre.

Une transformiste vocale

6 danseurs, 4 musiciens, des effets de lumière, et un registre de voix incroyable : de Lara Fabian à Angèle en passant par Vanessa Paradis ou Céline Dion. La chanteuse aux voix passe aisément d’un registre musical à un autre. On aime à lui dire qu'elle est transformiste vocal. Car les mimiques, gestuelles font aussi partie du show.

Encensée par la critique pour ses deux derniers shows, l’artiste caméléon, s’est encore approprié de nouvelles voix et incarnera les plus grandes personnalités du moment, restituant leur timbre à la perfection. Mais aussi leurs mimiques et gestuelles.

Un visage connu du PAF

Véronic DiCaire est aussi un visage connu du PAF : elle s'est fait connaître en étant membre du jury de X Factor en France et a été candidate de Danse avec les Stars.