Vézelay sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle.

Vézelay, lieu de pèlerinage

Vézelay, la « colline éternelle », était un lieu de pèlerinage par excellence : célèbre comme point de rassemblement de croisés et de pèlerins comme de ceux qui cheminaient vers Compostelle, mais avant tout aboutissement, but de ceux qu'attiraient les reliques de Sainte Marie-Madeleine.

Vézelay © Radio France - Karine Decalf

C’est à Vézelay, que Bernard de Clairvaux prêcha le 31 mars 1146 la deuxième croisade devant la roi Louis VII, son épouse Aliénor d’Aquitaine et plus de 100 000 personnes.

Théodore de Bèze

Au 46 de la rue Saint Etienne se trouve la maison de Théodore de Bèze. Né en 1519 à Vézelay Théodore de Bèze est un humaniste, un théologien protestant, traducteur de la Bible, professeur, ambassadeur et poète.

Maison de Théodore de Bèze © Radio France - Karine Decalf

Il fut le porte-parole de la réforme en France et le chef incontesté de la cause réformé dans toute l’Europe et le successeur de Calvin.

"Cuisine à Vue"

Au 47 de la rue Saint Etienne « Cuisine à vue » est un comptoir à manger.

Précurseur du design culinaire, Marc Bretillot a posé ses valises à Vézelay pour proposer une cuisine faite de produits frais.

Restaurant "Cuisine à Vue" © Radio France - Karine Decalf

La cuisine est une véritable pièce à vivre, à cuisiner et à échanger.

Marc Bretillot © Radio France - Karine Decalf

A découvrir de toute urgence, pour déguster une cuisine délicieuse et profiter pourquoi pas de la terrasse !

Restaurant "Cuisine à vue" Vézelay © Radio France - Karine Decalf

N’hésitez pas à réserver, « Cuisine à vue » est ouvert le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 11h à 17h.

« La Voie parfumée »

Au 19 de la rue Saint Etienne, Claude Matoux, parfumeuse et créatrice de parfums vous propose une collection de parfums bibliques : Douceur Céleste, Myrrhe, Encens, Galbanum, Labdanum, Nard et l’Eau de Vézelay, sont des senteurs inspirées des parfums évoqués dans la Bible.

"La Voie Parfumée" à Vézelay © Radio France - Karine Decalf

Claude Matoux © Radio France - Karine Decalf

A découvrir également à « La voie parfumée » les parfums historiques du parfumeur Nicolas de Barry.

"La Voie Parfumée" Vézelay © Radio France - Karine Decalf

Georges Sand, la Reine Margot, Casanova, la Marquise de Pompadour, L’Eau du Cardinal ou encore l’Eau de la Reine de Hongrie … Des parfums reconstitués à partir des biographies et des archives.

« Vézelay Wine Club »

Au 2 de la rue Saint Etienne, la boutique « Mes découvertes » abrite le « Vézelay Wine Club ».

"Le Vézelay Wine Club" © Radio France - Karine Decalf

Le Vézelay Wine Club © Radio France - Karine Decalf

Morgan Morin, caviste, vous y accueille et vous fait découvrir des vins et des spiritueux qu’il est allé dénicher notamment dans les caves de notre région.

Morgan Morin "Vézelay Wine Club" © Radio France - Karine Decalf

Une très belle sélection réalisée par un vrai passionné !

