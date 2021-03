VIDEO - Auvillar : village préféré des français ?

Jusqu'au 25 mars 2021, votez pour que Auvillar devienne le Village Préféré des Français sur France 3 à la fin du mois de juin. Et toute cette semaine, Alban Forlot se balade dans cette commune du Tarn-et-Garonne à 9h10 avec Olivier Renaud, le maire d'Auvillar.

A l'ouest du département du Tarn-et-Garonne, une cité gallo romaine devenue fief des rois de Navarre au fil du temps, est aujourd'hui candidate pour l'émission de France 3 "Le village préféré des français".

Retour du Village Préféré des français : La charmante cité d’Auvillar, située entre Agen et Toulouse, domine la vallée de la Garonne du haut de sa colline. Elle est une étape importante sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Haut lieu touristique et artistique de la région, la commune est classée parmi les plus beaux villages de France. Auvillar fut jusqu’au XIXe siècle un port de premier ordre sur la Garonne : les très belles demeures des maîtres de bateaux sont encore visibles dans le village. D’autres monuments classés valent le détour à Auvillar, comme sa halle circulaire, l’église Saint-Pierre, la tour de l’Horloge ou encore la chapelle des marins.

