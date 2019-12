VIDÉO - Venez faire un tour dans la grande roue de Montpellier

Montpellier, France

La grande roue fait 36 mètres de hauteur, mais ça n'effraie pas Cléo, 6 ans, qui est venue avec sa mère : « J'ai déjà fait celle de Grenoble et je n'ai pas eu peur non plus », annonce-t-elle avec fierté. Il est onze heures, la grande roue a ouvert il y a une heure et déjà une dizaine de personnes attendent pour monter.

La cabine peut accueillir six personnes, des vitres protègent du vent, qui souffle fort, une fois arrivé en haut. Le ciel est bleu, le soleil brille, on peut même voir la mer !

On voit aussi tout le reste de la ville : « Ici il y a les églises Sainte-Anne et Saint-Roch, là-bas il y a le pic Saint-Loup, et là, on voit le toit du Corum et de l'hôtel de ville », explique Elia à sa fille, Cléo. Elle est ravie de ce tour : « C'est très sympa, en plus, il fait beau, de quoi passer de bonnes fêtes. » Même sentiment pour Guillaume, qui est venu avec ses deux fils, de 4 et 2 ans. « La dernière fois que je suis monté dans une grande roue j'étais tout petit », se souvient-il, sourire aux lèvres. Lui aussi est émerveillé par la vue : « Je ne pensais vraiment pas qu'on allait voir la mer ! »

Le voyage dure une dizaine de minutes, le temps de faire trois tours. « On a le temps de bien voir le paysage, c'est super », se réjouit Guillaume.

Tarif adulte : 6 euros ; 5 euros pour les moins de 12 ans. Ouverte tous les jours de 10 h à 23 h.