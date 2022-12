VIDEO - Le père Noël se cache à Charantonnay (38), allez-y 🎅

Pour découvrir les illuminations à Charantonnay, ce n’est pas bien difficile. Dès 17h30, il suffit de se promener dans une des rues principales de la commune et vous découvrirez deux halos de lumière : les maisons de la famille Chatain, chez Roger et Didier.

Trois mois de préparation

Dès le mois d’octobre, la famille Chatain, mais aussi Anthony Royet un ami de la famille s’affairent. Il est temps de réparer, d’assembler, mais aussi de préparer les nouveautés. Cette année, ce sera un dinosaure géant de 40 mètres de long et 18 mètres de haut qui sera posé avec la nacelle de Didier Chatain.

18 ans de magie de Noël

Au début, Roger a commencé avec des guirlandes et des baladeuses, mais très vite la magie de Noël opère. Au fur et à mesure des années, le jardin, la façade, le toit et les tours de fenêtres sont décorés. Maintenant, c’est au tour de la rue où les passants admirent le spectacle avec des enfants qui n’hésitent pas à laisser quelques lettres au père Noël,chez Roger. « Toutes les illuminations sont mises en place à partir de Leds pour une consommation d’environ deux kilowatts par maison » nous explique Didier Chatain.

Nous avons découvert une famille accueillante et fière de ses réalisations, qui n’hésite pas à échanger avec les passants. Cette année, les dinosaures sont la grande fierté de Roger, vous pouvez les admirer au 1770 route du Revollet à Atras.