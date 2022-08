Villeneuve-Loubet : découvrez le duo Azuréen qui va chanter pour la dernière soirée blanche ce soir

C'est sur les berges du Loup à Villeneuve-Loubet village que va avoir lieu le dernier Pique-Nique de l'été avec la Soirée Blanche et le groupe Thalie's Men.

Ambiance déjeuner sur l'herbe

Dans une ambiance déjeuner sur l'herbe, on vient se détendre en famille ou avec des amis et on partage un moment de convivialité. On apporte son pique-nique et (en plus) on découvre le duo Thalie's Men.

Le duo Thalie's men est venu se présenter à France Bleu Azur Copier

De la musique pour tous

Très attaché à ce que tout le monde prenne son pied (dans ses oreilles), Thalie's men proposera des covers de tubes de toutes les générations. Des années 70 à nos jours.

Des compos originales

Thalie's men prévoit aussi de présenter quelques compos originales. Comme Digging Holes qui a fait l'objet d'un clip, totalement réalisé sur la côte d'Azur.

Pratique

Mercredi 31 août à 19h (et jusqu'à 21h), la soirée se déroule sur les Rives du Loup au Village à Villeneuve Loubet et c'est gratuit.