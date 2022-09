Villeneuve-Loubet : un couple en danger (mais ça finit bien)

Claire et Denis Dutieuw dans Couple en danger... a priori ça finit bien!

Samedi 17 septembre au Pôle Culturel Auguste Escoffier à Villeneuve Loubet dès 21 heures il ne faut pas louper Couple en Danger.

C'est un vrai couple qui joue la pièce

C'est pour rire et réfléchir sur la vie de couple... Ce moment de théâtre a été écrit par Éric Assous auteur à succès (à qui l'on doit notamment les scénario d'Une hirondelle a fait le printemps ou des Randonneurs à Saint-Tropez).

La pièce est jouée par un vrai couple.

Claire et Denis Dutieuw confirment qu'ils sont un "vrai" couple à France Bleu Azur Copier

On a un challenge pour les célibataires

Il est évident que l'on retrouve des situations auxquelles ont a été confronté à un moment ou un autre.

Désir, amour, contradiction, ennuie, routine,... Et on peut venir voir même si on est pas en couple. D'ailleurs, sur France Bleu Azur, nous avons lancé un challenge. Venez voir la pièce en solo, vous repartirez peut-être en couple (en danger?).