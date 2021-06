Visite des vergers potagers au Château de Montigny Sur Aube !

Riche de 8 siècles d’histoire et d’architecture, le château de Montigny-sur-Aube se situe aux confins de trois départements (Côte d’Or, Haute-Marne et Aube) et au sein du nouveau parc national de Champagne-Bourgogne qui allie la culture et le patrimoine à l’horticulture et la gastronomie.