Visite guidée de l'Oenocentre Ampélopsis à Massingy

Par France Bleu Bourgogne

C'est un lieu unique dédié à la passion du de la vigne et du vin. Karine et Ghislain Brigand, viticulteurs à Massingy dans le Châtillonnais ont créé au sein de leur domaine des parcours ludiques dédiés à la viticulture où se succèdent outils anciens, expériences sensorielles, et vidéos féériques.