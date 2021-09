Visitez le château du Landsberg ce week-end !

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter l'histoire et les activités du week-end au Château du Landsberg Copier

Direction le Château du Landsberg, sur les hauteurs de Barr. Le château a été érigé entre 1197 et 1200 par Conrad de Landsberg pour renforcer les Abbayes de Hohenbourg, l’actuel mont Sainte-Odile, celle de Niedermunster et Andlau, et servir de refuge en cas de danger au château de Niedernai. Je tiens tout de suite à préciser que Herrade dite de Landsberg, la moniale qui aurait écrit le Jardin des Délices au Sainte-Odile, le Hortus Deliciarum, n’a aucun lien prouvé avec la famille ou le château de Landsberg. Monsieur, il y a les livres et les écrits des historiens. Bref.

Ce château fort est un haut-château avec donjon carré et un magnifique palais roman. Vous noterez un remarquable oriel en façade. Au XIIIe siècle, deux logis avec tours de flanquement sont construits à l’avant du château. Le château est remanié au XVe siècle avec une courtine aménagée pour les armes à feu.

Mais deux siècles plus tard, c’est la fin. La destruction du château est attribuée aux troupes suédoises en 1632, pendant la guerre de 30 ans. La ruine est classée au titre des Monuments historiques en 1965. Mais depuis de longues années, une association veille à sa conservation. Vous pourrez encore admirer les belles fenêtres romanes géminées du palais et l’oriel de la chapelle castrale, qui donnent une grande élégance à l’ensemble.

Ce dimanche 19 septembre de 10h à 17h, l’association « Les Amis du Landsberg » vous proposera diverses animations au château, avec des visites guidées, des ateliers de sculpture sur pierre en bas-relief, de calligraphie, de frappe de monnaie en plomb ainsi qu’une exposition de sculptures. Participation libre en soutien à l’association. Toutes les infos sur le site https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

