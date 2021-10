Visitez le Nouveau-Windstein

Réécoutez Pierre vous présenter le château du Nouveau Windstein Copier

Des idées de sortie pour samedi ou dimanche ?

Justement, si on visitait un beau château, entre Langensoultzbach et Obersteinbach, dans le nord de l’Alsace, presque à la frontière avec l’Allemagne, sur la commune de Windstein ? Là-bas, il y a 3 châteaux, le Vieux et le Mittel et le Nouveau Windstein, on peut visiter les trois. Du Mittel, il ne reste qu’un tas de cailloux. Le Vieux est sympa, mais j’aimerais vous parler du Neij-Windstein, le nouveau, que je trouve plus intéressant. Il n’est pas si neuf, la construction débute en 1205. Vous y verrez une tour d’habitation du XIIIe siècle renforcée du côté de l’attaque par un mur-bouclier. Vous remarquerez sur place qu’il n’y a qu’un sens possible pour une attaque, c’est ce qui en fait une bonne place forte. Le logis a été remanié au XIVe siècle, et avec l’avènement des armes à feu et des canons, une bretèche et un bastion d’artillerie circulaire ont été rajoutés au XVIe siècle. Pourquoi c’est important : l’on pense parfois que l’époque moderne a inventé beaucoup de choses, mais là, il y a cinq siècles, la disposition des fortifications transforme l’accès au château en véritable souricière.

Tirs d’embuscade, tirs croisés, en hauteur. Cela a rendu le Nouveau Windstein impressionnant et imprenable, jusqu’à sa destruction partielle fin du 17e, car les nobles qui y résidaient avaient combattu la France pendant la guerre de Hollande.Allez le visiter, les passionnés de l’association des Veilleurs du Nouveau Windstein travaillent régulièrement sur le site pour le restaurer, l’entretenir et le valoriser. Ils se feront un plaisir de vous en parler. Bon, le Vieux Windstein est intéressant aussi, mais ça, c’est une autre histoire.

La page Wikipedia du Nouveau-Windstein.

Le site des veilleurs du Nouveau-Windstein.