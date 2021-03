Visitez la ville de Vichy

Vichy a de nombreux atouts: architecture, histoire, nature, sport, culture, boutiques... Découvrez sans plus attendre, cette magnifique cité thermale, destination incontournable en Auvergne !

L'ambiance de Vichy

Villas art déco, art nouveau, néo art gothique, palaces et grands hôtels à découvrir lors de balades autour l'opéra-palais des congrès.

Le bord de l'Allier, le parc Napoléon III, le parc Kennedy. Les parcs de Vichy comptent 30 000 arbres représentant 83 genres et 228 variétés.

La station thermale avec le Hall des sources, les bains Callou, le Centre thermal des Dômes, le Vichy Spa Les Célestins…

Chalets de style suisse ou colonial anglais, construits en 1863 et 1864 à la demande de Napoléon III. - Site Vichy Destinations

Shopping

Vichy est une ville thermale, les boutiques sont ouvertes aussi le dimanche depuis 1906. Vous trouverez votre bonheur : des nouvelles enseignes aux plus anciennes avec par exemple "Aux Marocains", la plus vieille confiserie de Vichy. Elle date de1870 et a su garder toute l'ambiance de l'époque Napoléon III.

Pépit, la chasse aux trésors pour les enfants

Parcours pour les enfants: des chasses aux trésors à Vichy et dans les environs. Télécharger l'application Pépit et partez pendant 2 heures à la découverte de l'architecture ou des paysages de l'Allier .

Les randonnées en famille

20 parcours de randonnées disponibles à l'office de tourisme ou sur le site internet Vichy Destinations. Vous pourrez vous balader notamment en montagne bourbonnaise., avec des paysages magnifiques (Saint Nicolas des Biefs, le plateau de la verrerie, Billy...)

La montagne bourbonnaise près de Vichy - Site Vichy mon amour

Le marché des arts

Il a lieu le 4ème dimanche de chaque mois, de mars à octobre à la galerie des Sources. Rendez-vous le 28 mars pour le premier Marché des Arts 2021.

Visites guidées de Vichy

Les visites guidées de la ville sont maintenues avec diverses thématiques

Vichy pendant la guerre

La période napoléonienne

Les sources thermales

Adrien Southon, directeur adjoint de Vichy Destinations, invité d' On découvre ensemble en compagnie de Matthieu Moebs

La source Lardy à découvrir à Vichy - Site Vichy Destinations

