Vivez le 64ème championnat de course landaise le 29 septembre en direct sur France Bleu Gascogne

Place des Arènes, Mont-de-Marsan, France

L'évènement 2019 de la course landaise a lieu dimanche 29 septembre à Mont de Marsan : vivez le en direct sur France Bleu Gascogne.

A partir de 14h30, entrez dans les coulisses du 64ème championnat de France des écarteurs et sauteurs, au coeur des arènes du Plumaçon à Mont de Marsan. Les 6 premiers écarteurs classés à l'escalot et le 4 premiers sauteurs vont s'affronter pour remporter le titre convoité de Champion de France ! Pour ne rien manquer du spectacle, écoutez France Bleu Gascogne avec les commentaires de Jean Barrère, alias Lou Jan de Buros.

Lou Jan De Buros et ses gascounéjades © Radio France

Voici les 6 écarteurs sélectionnés dans cette édition 2019 pour se disputer le titre : Cyril Dunouau, Gauthier Labeyrie, Alexandre Duthen, Louis Navarro, Loïc Lapoudge et Maxime Dessa. Chez les sauteurs, il s'agit de Kévin Ribeiro, Etienne Grenet, Louis Ansolabehere et Guillaume Vergonzeanne.

Toute la journée, plusieurs animations dans et autour des arènes du Plumaçon de Mont De Marsan : un village coursayre de 9h à 19h, une course (gratuite) des espoirs de la course landaise à 10h30, un repas coursayre au boulodrome à midi et le championnat de France à 14h30.