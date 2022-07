Vivez les Fêtes de Bayonne 2022 sur France Bleu Pays Basque

Du mercredi 27 au dimanche 31 juillet, les équipes de France Bleu Pays Basque assurent plus de 20 heures de direct au cœur des Fêtes de Bayonne pour vous faire vivre au mieux cette grande féria du sud ouest.

Après deux années marquées par la crise sanitaire, les Fêtes de Bayonne 2022 sont de retour. Une édition spéciale où elles vont souffler leurs 90 bougies. France Bleu Pays Basque est au cœur de l'événement et installe son studio sur la place de la mairie. Avec nos animateurs et reporters-baladeurs en tenue de festayre, vous pourrez suivre ainsi toutes les animations à travers la ville jusqu’à dimanche.

Nos émissions depuis les Fêtes de Bayonne 2022, c'est 5 jours de direct depuis la place de la mairie et au cœur de l’évènement pour cette édition des 90 ans.

Mardi 26 juillet - veille des Fêtes de Bayonne

De 16h à 19h : "La tournée d’été" de France Bleu est en direct de la place de la mairie à Bayonne pour faire le point sur les évènements et le programme des 5 jours des Fêtes de Bayonne avec Eric Bentahar, Lucas Aizpurua et le camping-car de France Bleu.

Mercredi 27 juillet - journée de l'ouverture

De 9h à 11h : " La foulée des festayres" avec la rédaction de France Bleu Pays Basque, Jérémy Desmoulins, Eric Hirschi qui vous font vivre le départ à la Côte des Basques, le passage devant les locaux de France Bleu Pays Basque (allées marines) et l’arrivée à la mairie de Bayonne avec les réactions des coureurs pour cette mise en jambe des fêtes

De 20h à 23h : " L’ouverture des Fêtes de Bayonne 2022 " avec Ainhoa Altuna, Olivier Baratchart, Gorka Robles et Lucas Aizpurua

Jeudi 28 juillet - journée des enfants

De 9h à 11h : Jérémy Desmoulins et Eric Hirschi pour "la journée des enfants et des familles" en direct depuis les différentes animations

11h50 : Le Réveil du Roi Léon commenté en direct par Ainhoa Altuna

12h-13h : Magazine en basque spéciale " Fêtes de Bayonne " depuis la Place de la liberté avec Ainhoa Altuna

Vendredi 29 juillet - journée des traditions

De 9h à 11h : Jérémy Desmoulins et Eric Hirschi pour une journée spéciale " 90ème anniversaire" en direct depuis les différentes animations

11h50 : Le Réveil du Roi Léon commenté en direct par Ainhoa Altuna

12h-13h : Magazine en basque spéciale "Fêtes de Bayonne" depuis la Place de la liberté avec Ainhoa Altuna

Samedi 30 juillet - journée des traditions

De 10h à 12h : David Talec et Eric Hirschi pour " La journée des traditions " depuis la place de la Liberté

11h50 : Le Réveil du Roi Léon commenté en direct par Benoit Etcheverry

12h à 13h : Benoit Etcheverry avec " Herriko Pestak " spécial Fêtes de Bayonne

Dimanche 31 juillet - journée de Pamplune

De 10h à 12h : Ainhoa Altuna et Eric Hirschi pour " La journée de jumelage avec Pampelune " depuis la place de la Liberté

11h50 : Le Réveil du Roi Léon

12h à 13h : Benoit Etcheverry avec " Herriko Pestak " spécial Fêtes de Bayonne