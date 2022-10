On vole en parapente ce week-end à Roquebrune-Cap-Martin

L'association Roquebrunoise de parapentistes Roquebrun’ailes organise Roq'Acro une nouvelle fois. Des parapentistes venus de toute la région et même au-delà se donnent rendez-vous tout le week-end et s'élancent depuis le Mont Gros sur les hauteurs de la Turbie pour décoller et atterrir une demie-heure plus tard sur la plage du Golfe Bleu à Roquebrune-Cap-Martin.

S'envoler

L'occasion de prendre de la hauteur si vous trouver que l'ambiance sur terre est pas folichonne. Car on peut s'essayer au vol libre en parapente avec l'association.

Il avait envie de prendre l'air

Samedi 8 octobre, Thierry Mesnage teste le décollage et s'envoie en l'air à 700 mètres d'altitude.

Thierry Mesnage et Gaby, le moniteur qui va le faire voler depuis le Mont Gros à La Turbie © Radio France - Rémy Martinez

Gagnez votre vol libre en parapente

Comme on a pas le plus gros défaut de Bernard (égoïste!), on partage avec vous l'expérience sur France Bleu Azur de 11 h à 12 h et on fera gagner un saut en tandem pour dimanche 9 octobre, dernier jour du festival de Voltige.

