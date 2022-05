Vos idées de sorties en Côte-d’Or du 09 au 15 mai !

Courgette - Cie Paradoxe(s) au théâtre Gaston Bernard de Chatillon sur Seine le lundi 09 mai à 14h et à 20h : Icare alias Courgette a presque dix ans. À la suite d’un grave accident familial, il se retrouve dans un “foyer pour enfants écorchés”. Une nouvelle vie commence avec l’éducatrice Rosy, des copains, la mystérieuse Camille et Raymond, “le gentil gendarme”.

Squ'arts des Ducs à la Ferronnerie " Marché des artisans créateurs " à Dijon du 09 mai au 15 mai de 10h à 19h , retrouvez un marché d'artisans créateurs ainsi qu'une nocturne, avec animation musicale jazz, le jeudi 12 mai à partir de 19h30. renseignements au 06.15.94.89.69

"Saveurs et gourmandises" exposition de photographies réalisées par les adhérents du photo club La Source du 09 mai au 27 mai tous les jours 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 au hall de la maison Phare à Dijon - renseignements au 06.89.64.99.53.

Concert de reggae avec Dub inc. - Mystical Faya à la Vapeur de Dijon le mercredi 11 mai à 20h30 en savoir plus

PNL en concert au Zénith de Dijon le mercredi 11 mai à 20h , rap français composé de deux frères : Ademo et N.O.S

Conte muscical " Peur du noir" au théâtre des feuillants de Dijon mercredi 11 mai à 15h30 ou à 20h30, tout public à partir de 6 ans. une jeune femme lumineuse explorant sa part d'ombre par l'intermédiaire de sa petite fille

Grande confidence , spectacle acrobatique sous chapiteau le mercredi 11 mai à 20h30 au théâtre Mansart de Dijon avec les Zacrob’artistes est une troupe d’une soixantaine d’étudiantes et étudiants de l’Université de Bourgogne, renseignements : 03 80 63 00 00

Les idées de sorties du grand Ecran ce mercredi :

"The Northman" action, historique de Robert Eggers Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Coupez !" comédie de Michel Hazanavicius avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Bernard Lavilliers en concert au Zenith de Dijon le jeudi 12 mai à 20h30, un partenariat France Bleu Bourgogne

Roller Disco au Gymnase Masingue - Bd Maréchal Joffre à Dijon vendredi 13 mai à 19h Le temps d'une soirée, revivez l'ambiance des discothèques new-yorkaises à l'époque où tout le monde était en paillettes et à roulettes. Sous les projecteurs et la boule à facettes, une paire de patins aux pieds, enflammez la piste de danse au rythme d’un vieux tube des années disco, entraîné·es par Sophie & Luciano aux platines. Venez avec vos patins, rollers et protections, sur place : location de patin possible pour 5€, buvette, petite restauration et animations surprises

Marché des 4 saisons à Dijon les 13 et 14 mai - 53 bis rue de la préfecture - de 10 à 19h produits fermiers et artisanat local

Jazz en Boignard à Saulieu les 13 et 14 mai à 20h au Lavoir de Boignard renseignements 03 80 64 00 21

19e rencontres Histoire et Patrimoine du Val de Saône samedi 14 mai de 9h45 à 18h à la salle à usage multiple de Saint Jean de Losne pour tous ceux qui aiment l’histoire et le patrimoine du Val de Saône renseignements au 03.80.79.08.33

Marché au fleurs et décorations de jardin à Bretigny de 10 à 18h les 14 et 15 mai sur le terrain de foot , buvette et restauration sur place

Fête et marché médiéval à Semur en Auxois les 14 et 15 mai, troubadours, saltimbanques et les gueux vous feront vivre une expérience hors du temps ! au programme :

Samedi 14 mai

12h – Ouverture des festivités, grand marché médiéval, taverne et restauration

Dès 21h15 – Un grand concert médiéval – place Notre-Dame

Dimanche 15 mai

10h – Début des festivités avec ses nombreuses animations (musique, démo armes de guerre, déambulations, théâtres, jonglerie, spectacle de magie…)

10h – Début des festivités avec ses nombreuses animations (musique, démo armes de guerre, déambulations, théâtres, jonglerie, spectacle de magie…) ;

Ninho en concert au Zenith de Dijon le dimanche 15 mai à 18h , amateurs de RAP c'est pour vous !

Printemps des créateurs , expo vente artisanale le dimanche 15 mai à Ruffey Les Beaune au foyer rural de 9h30 à 17h , bijoux, céramiques, textiles , bougies , buvette, petite restauration

Marché des producteurs locaux à Pouilly en Auxois dimanche 15 mai de 10h à 18h derrière la maison de la santé , marché fermier, dégustation, buvette, restauration, mini-ferme , animations , organisé par les jeunes agriculteurs de Pouilly en Auxois

Belle semaine à vous !